Oitavas da Copa da Alemanha tem Hertha Berlin x Bayern e Dortmund x Werder Bremen

A Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) realizou neste domingo, em Berlim, o sorteio para definir os confrontos das oitavas de final da Copa da Alemanha. Os dois confrontos de maior destaque são justamente dos dois maiores clubes do país. O Bayern de Munique terá de viajar até a capital para enfrentar o Hertha Berlin e o Borussia Dortmund receberá o Werder Bremen.

De acordo com a organização da Copa da Alemanha, as oitavas de final serão realizadas nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2019. A tabela com as datas e horários – serão quatro jogos em cada data – será divulgada em breve pela DFB.

Dos 16 times classificados, apenas cinco são da segunda divisão. Um deles é o tradicional Hamburgo, que pela primeira vez na sua história não está na elite do futebol alemão. Na Copa da Alemanha, o clube do norte do país receberá o Nuremberg, que está na primeira divisão.

O atual campeão é o Eintracht Frankfurt, que já foi eliminado precocemente da edição desta temporada. Logo na primeira rodada caiu para o Ulm, da quarta divisão.

Confira as oitavas de final da Copa da Alemanha:

Hamburgo x Nuremberg

Heidenheim x Bayer Leverkusen

Schalke 04 x Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel x Augsburg

Hertha Berlin x Bayern de Munique

Duisburg x Paderborn

Borussia Dortmund x Werder Bremen

RB Leipzig x Wolfsburg