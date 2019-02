Oficializado pelo Botafogo, Cícero projeta ‘ano de muitas vitórias’

No mesmo dia em que vai estrear na Copa Sul-Americana, contra o argentino Defensa y Justicia, o Botafogo oficializou a contratação de Cícero. O meio-campista, de 34 anos, assinou um contrato válido até o fim de 2019 com o clube carioca, sendo que o acordo possui uma cláusula que permite a sua prorrogação por mais duas temporadas.

O anúncio desta quarta-feira foi uma mera formalização, pois na segunda, inclusive, o Botafogo havia registrado o contrato de Cícero, o regularizando com a sua publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Cícero, de 34 anos, estava sem clube após defender o Grêmio em 2018, o que facilitou a sua negociação com o time carioca. Ele chega a um time que começou mal em 2019, tanto que o Botafogo nem se classificou à semifinais da Taça Guanabara. Ainda assim, ele garantiu estar otimista a ajudar a equipe a se recuperar e brilhar na sequência da temporada.

“Estou animado com esse projeto do clube, com esse novo desafio na minha carreira e tenho certeza que será um ano de muitas vitórias para a gente. Vamos dar a volta por cima nessa temporada 2019. Todos juntos, com a força da torcida e dos jogadores. Essa minha chegada é empolgante para alcançarmos o caminho das conquistas novamente. Um grande abraço e até breve”, afirmou, ao site oficial do Botafogo.

Com larga experiência, Cícero estava no Grêmio desde setembro de 2017, ano em que contribuiu para a conquista do título da Copa Libertadores ao marcar um gol no jogo de ida de decisão contra o Lanús. O meio-campista também possui passagens por clubes como Figueirense, Fluminense, Santos e São Paulo, no futebol nacional, além de ter defendido Hertha Berlin, Wolfsburg e Al-Gharafa no exterior. E ele afirmou estar feliz com a chance de voltar a atuar no futebol do Rio.

“Uma coisa que me motivou muito é que gosto de encarar os desafios em minha vida e ao longo da minha carreira consegui ser um cara vitorioso por todos os clubes que passei. E agora não será diferente. Estou empolgado por vestir essa camisa que grandes ídolos já vestiram e espero ao lado dos meus companheiros conquistar grandes coisas para a torcida botafoguense”, comentou.

Antes de Cícero, o Botafogo se reforçou para a temporada 2019 com Diego Cavalieri, Gabriel, Alan Santos, Alex Santana e Gustavo Ferrareis.