Oeste surpreende e derruba invencibilidade do líder Fortaleza em casa

Líder disparado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi surpreendido pelo Oeste, na noite deste sábado, na Arena Castelão. O time comandado por Rogério Ceni perdeu os 100% de aproveitamento como mandante na competição ao ser derrotado pelo Oeste, por 2 a 1, pela 12ª rodada.

Antes disso, o time cearense tinha seis vitórias em seis jogos no Castelão. O resultado, porém, não tira o time cearense da liderança, com 26 pontos. Já o Oeste deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 14º lugar, com 15 pontos.

A torcida tricolor que compareceu em bom número à arena foi surpreendida logo aos nove minutos. O zagueiro Leandro Amaro subiu mais que todo mundo em cobrança de escanteio e cabeceou sem chances para o goleiro. Em busca do empate, o Fortaleza partiu para cima e perdeu uma chance aos 28. Marcinho chutou cruzado, Tadeu rebateu e Gustavo escorregou na hora de finalizar.

A resposta do Oeste aconteceu aos 31 minutos. Carlinhos recebeu lançamento de Danielzinho, mas errou na hora do domínio e Marcelo Boeck saiu na cara do gol. O jogo ficou aberto nos minutos finais, com o Fortaleza partindo em busca do empate e o Oeste jogando no contra-ataque.

Em busca do empate, o Fortaleza voltou com uma postura mais ofensiva do intervalo e criou a primeira chance logo aos seis minutos. Wesley soltou a bomba de fora da área e Tadeu fez a defesa. Aos 17 minutos, Felipe chutou forte e deixou tudo igual.

Animado pelo empate, o time cearense partiu com tudo para cima do Oeste. Aos 35 minutos, Dodô chutou de fora da área e a bola explodiu na trave. Na sequência, Wesley exigiu boa defesa de Tadeu. E o jogo foi decidido aos 41 minutos. Pedrinho recebeu em velocidade, bateu de chapa e colocou o Oeste novamente na frente do placar.

O Fortaleza volta a campo somente no próximo sábado, contra o Paysandu, às 20h30, no Mangueirão, em Belém (PA). O Oeste vai receber o Avaí às 20h30 da terça-feira, na Arena Barueri, em Barueri pela 13ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 1 x 2 OESTE

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Tinga (Wilson), Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Felipe, Jean Patrick, Dodô e Marlon; Marcinho (Wesley) e Gustavo Henrique (João Henrique). Técnico: Rogério Ceni.

OESTE – Tadeu; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Conrado; Lídio, Betinho e Danielzinho; Bruno Lopes, Carlinhos e Daniel Farias (Pedrinho). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS – Leandro Amaro, aos 9 minutos do primeiro tempo; Felipe, aos 17, e Pedrinho, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Diego Jussani e Jean Patrick (Fortaleza); Lídio (Oeste).

ÁRBITRO – Grazianni Maciel Rocha (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).