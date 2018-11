Odair testa time titular do Inter com Gabriel Dias e Juan Alano

O técnico Odair Hellmann começou a esboçar nesta quinta-feira a formação titular do Internacional para o jogo contra o Atlético-PR, no domingo, pela 32ª rodada do Brasileirão. E indicou as possíveis presenças do volante Gabriel Dias e do meia Juan Alano entre os titulares para o duelo marcado para o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

A dupla foi testada para substituir Rodrigo Dourado e Edenílson, que vão cumprir suspensão no fim de semana. Outra baixa, também por gancho, é a de Jonatan Alvez, que não tem vaga fixa entre os 11. A equipe titular foi testada com Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago; Gabriel Dias, Juan Alano, Patrick, D’Alessandro e Nico López; Leandro Damião.

Voltando de lesão, Damião treinou com os titulares durante a maior parte do treino. Mas deixou a atividade mais cedo, por precaução. Já o meia Camilo e o atacante William Pottker, que voltaram aos treinos na quarta, ficaram na equipe reserva como opção a Odair. A dupla estará disponível para o fim de semana e podem ser opção ao treinador.

Maior surpresa do treino desta quinta, Alano não joga uma partida oficial com os profissionais desde março. Mas ele negou que a falta de ritmo preocupe a comissão técnica ou venha a impedir a sua escalação no domingo.

“Venho treinando o ano todo, fazendo meu máximo, sempre conversando com a comissão técnica. Ainda temos dois dias de treino, se a oportunidade pintar, estarei preparado”, afirmou o jogador.

O time colorado volta aos treinos na manhã desta sexta-feira, às 9h30. No sábado, treinará no mesmo horário. O jogo está marcado para as 19 horas de domingo.