Odair fecha treino do Inter e evita indicar centroavante titular

O técnico Odair Hellmann decidiu não dar dicas sobre a escalação do Internacional para o duelo com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o treinador comandou atividade fechada no Beira-Rio, sem indicar quem será o centroavante titular.

Recuperado de uma contratura muscular na região cervical, o atacante Leandro Damião tem treinado normalmente nos últimos dias, mas a inatividade – não atua desde 29 de julho – pode levar Odair a escalar Jonatan Alvez na posição, o deixando como opção no banco de reservas.

Certo mesmo é que o Inter poderá contar com o retorno de William Pottker, que cumpriu suspensão automática no empate sem gols com o Palmeiras, no último domingo. E Fabiano e Emerson Santos que não puderam atuar no fim de semana em função de cláusula imposta no contrato de empréstimo deles, também estão à disposição de Odair.

Fabiano ficará como opção no banco de reservas do Inter, mas Emerson Santos terá uma oportunidade como titular, ao lado de Victor Cuesta na zaga, pois Rodrigo Moledo vai cumprir suspensão automática.

Com a dúvida envolvendo Damião, o Inter deve encarar o Cruzeiro com a seguinte formação: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Nico López e William Pottker; Leandro Damião (Jonatan Alvez).

O Inter ainda fará dois treinamentos antes de encarar o Cruzeiro. E o volante Rodrigo Dourado projetou um duelo complicado para o Inter. “É um time experiente. Está fazendo uma grande temporada, joga em casa, vai tentar nos pressionar para conseguir a vitória. Mas nosso time está se preparando ao máximo nessa semana para chegar lá, fazer um bom jogo e buscar os pontos fora de casa”, afirmou o camisa 13 do clube gaúcho.