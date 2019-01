Odair esboça Inter para estreia no Gaúcho repleto de caras novas

O Internacional deve estrear no Campeonato Gaúcho com uma equipe praticamente reserva. Foi o que indicou o técnico Odair Hellmann no treino desta quarta-feira, quando armou uma equipe repleta de caras novas para encarar o São Luiz neste domingo, no Estádio 19 de Outubro.

Daqueles que devem despontar como titulares neste início de temporada, somente dois serão escalados: os laterais Zeca, pela direita, e Iago, pela esquerda. A equipe também terá dois dos reforços contratados para a temporada: o volante Rodrigo Lindoso e o atacante Guilherme Parede.

Outra novidade é a presença do volante Rithely. Contratado em março do ano passado junto ao Sport, o jogador sequer estreou pelo clube em 2018 por causa de uma grave lesão no tornozelo. Depois de ter o empréstimo renovado até o meio do ano, ele deve finalmente fazer sua primeira partida pelo time gaúcho.

O jovem meia Juan Alano, de 22 anos, é outro que deve ter a chance de atuar. Nesta quarta, ele elogiou o trabalho comandado pela comissão técnica na pré-temporada. “A pré-temporada vem sendo muito bem feita. Estamos dando continuidade ao trabalho. Estamos nos preparando bem física e tecnicamente.”

Se levar a campo no domingo a equipe que treinou nesta quarta, Odair vai escalar o Inter com: Daniel; Zeca, Roberto, Emerson e Iago; Rithely, Rodrigo Lindoso, Juan Alano, Sarrafiore e Guilherme Parede; Pedro Lucas.