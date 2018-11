‘O Vasco vai voltar a vencer’, diz Werley antes de jogo decisivo contra o Ceará

Embora o Vasco ainda corra o risco de ser rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro após ter sido derrotado pelo Palmeiras, o zagueiro Werley exibiu otimismo ao projetar o duelo diante do Ceará, no próximo domingo, às 17 horas, no Castelão, em Fortaleza, pela rodada final da competição.

O defensor deixou em segundo plano o fato de o time vascaíno ter vencido apenas um dos seus últimos cinco jogos (triunfo por 2 a 0 sobre o São Paulo, na quinta-feira passada, em São Januário), assim como elogiou o desempenho da equipe na derrota por 1 a 0 para os palmeirenses, também em casa, no domingo.

“Fizemos um grande jogo contra o São Paulo, o mesmo contra o Palmeiras. O Vasco vai voltar a vencer. O importante é sairmos dessa situação neste ano, pois tenho certeza que na próxima temporada o clube virá muito forte. Vamos de peito aberto para esse último jogo e cada um de nós dará 120% dentro de campo”, afirmou o jogador, em entrevista ao site oficial do time carioca, publicada nesta terça-feira.

Na 15ª posição do Brasileirão, com 42 pontos, o Vasco depende apenas de si para se livrar do rebaixamento, mas poderá cair para a segunda divisão em caso de derrota para o Ceará, 13º colocado, com 43 pontos, e já garantido na elite para 2019. Porém, as atuações apresentadas contra o Palmeiras e em outras partidas recentes deixam Werley esperançoso por uma vitória neste domingo.

“Foi um jogo igual (contra os palmeirenses). No primeiro tempo criamos várias oportunidades, e o Palmeiras chegou muito pouco no nosso gol. Infelizmente, numa jogada de qualidade do Dudu e do William, eles conseguiram marcar o gol da vitória. Foi um bola muito rápida, difícil de acompanhar. Saímos chateados com o resultado, mas não podemos esquecer que fizemos coisas boas também. O Vasco é muito grande e vamos buscar a vitória no Ceará”, prometeu.

O Vasco só venceu uma partida fora de casa neste Brasileirão, mas este triunfo ocorreu no Rio, em um clássico diante do Fluminense no Maracanã. Assim, pode-se dizer que neste domingo a equipe vai lutar para quebrar um tabu nesta edição da competição.