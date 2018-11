‘O favoritismo é todo do Internacional’, diz volante Adilson no Atlético-MG

Na luta para assegurar uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores de 2019, o Atlético-MG iniciou nesta segunda-feira à tarde a sua preparação para enfrentar o Internacional, nesta quarta, às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao projetar o confronto, o volante Adilson procurou tirar um pouco da pressão que recai sobre a sua equipe ao dizer que “o favoritismo é todo do Internacional”. “Provavelmente, o estádio estará cheio, eles ainda sonham com o título. Então, a gente sabe que será muito difícil e vamos tentar trazer tudo de positivo que demonstramos nos últimos jogos e tentar impor nosso futebol no Beira-Rio”, afirmou o jogador, em entrevista coletiva.

Já ao comentar o fato de que o time não poderá contar com o volante Elias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e que deverá ser substituído por Matheus Galdezani, Adilson acredita que o reserva tem todas as condições de suprir a ausência do titular, embora reconheça que esta não será uma missão fácil de cumprir.

“O Elias cumpre uma função que poucos jogadores conseguem cumprir no Brasil, tem uma eficiência ofensiva muito grande, um histórico muito bom nesse quesito. É uma responsabilidade grande para o Galdezani, mas ele já jogou vários jogos como titular, treina muito bem e se apresenta bem nos jogos. É uma situação fora de casa e, talvez, a questão defensiva seja mais importante do que a ofensiva”, analisou.

“Então, acredito que não vamos perder tanto. Ele tem capacidade para cumprir bem a função, me sinto bem com ele, já joguei com ele, treinamos juntos diariamente e nos conhecemos muito bem. Tenho certeza de que ele vai entrar, contribuir e manter o nível da equipe”, reforçou Adilson.

Para o confronto na capital gaúcha, o técnico Levir Culpi terá o retorno do lateral-direito Emerson, que cumpriu suspensão e ficou fora do time que venceu o Bahia por 1 a 0, no último sábado, em Belo Horizonte. Porém, além de Elias, o time não contará com o lateral-esquerdo Fábio Santos, também suspenso após ser expulso no final de semana.