‘Nunca duvidem do meu compromisso com o São Paulo’, diz Ricardo Rocha

O gerente de futebol do São Paulo, Ricardo Rocha, veio a público nesta quarta-feira se explicar sobre o contrato assinado com a Fox Sports para comentar jogos da Copa do Mundo, que começa na semana que vem. Criticado por torcedores por supostamente “abandonar” o clube em função da nova atividade, ele garantiu que não vai ser bem assim.

“Aceitei o convite porque não atingiria em nada meu compromisso com o São Paulo”, explicou o dirigente, nas redes sociais. “Eu não viajarei para a Rússia, eu estarei aqui o tempo todo, nenhum compromisso com o clube será afetado, absolutamente nenhum. Seguirei minha agenda profissional no São Paulo, da mesma forma dedicada, focada e leal.”

Ricardo afirmou ter o aval do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e do executivo de futebol tricolor, Raí, para exercer a atividade nos dias para os quais for “convocado” pela emissora.

“Tanto Raí, quanto Leco e todos da comissão me apoiaram em aceitar o convite, porque além de conhecerem minha índole, eles entenderam que comentar e analisar esses jogos acrescentaria bastante na minha profissão”, explicou.

Por fim, o dirigente tricolor reafirmou seu compromisso com o São Paulo. “Meu compromisso com o São Paulo e com vocês fica mais forte a cada dia, eu espero sinceramente que vocês saibam disso e nunca duvidem.”