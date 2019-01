Novorizontino vence Ituano fora de casa na estreia no Paulistão

O Novorizontino começou o Campeonato Paulista com o pé direito. Nesta segunda-feira, na partida que encerrou a primeira rodada, o time de Novo Horizonte ganhou do Ituano por 1 a 0, no Novelli Júnior. O atacante Felipe Marques marcou o único gol do jogo.

Com os primeiros três pontos, o Novorizontino assumiu a liderança do Grupo B, deixando para trás Palmeiras (1 ponto), São Bento (1) e Guarani (0). Já o Ituano amarga a lanterna do Grupo D por ser o único clube que ainda não pontuou. O São Paulo é o primeiro colocado, com três, seguido por Botafogo e Oeste, ambos com um.

O primeiro tempo no Novelli Júnior foi concentrado no meio-campo, com poucos lances de perigo. Em um deles, Guilherme recebeu de Choco, passou por dois marcadores e, de frente para o goleiro, finalizou pela linha de fundo. A resposta do Novorizontino veio em chute rasteiro de Felipe Marques para fora.

Os dois times voltaram sem alterações do intervalo. Mais ligado, o time de Novo Horizonte criou duas boas chances antes de abrir o placar. Felipe Marques exigiu grande defesa de Pegorari e Murilo acertou a trave. Aos 23, Lucas Ramon escapou pela direita e cruzou rasteiro para Felipe Marques só completar.

Atrás do placar, o técnico Vinícius Bergantin realizou as três alterações, mas nenhuma delas surtiu efeito. O Ituano só fez Vagner trabalhar em chute de fora da área do atacante Martinelli.

Os dois times voltam a campo às 21 horas desta quinta-feira, pela segunda rodada. O Ituano encara o São Caetano, no Anacleto Campanella, enquanto o Novorizontino recebe o São Paulo, no Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 1 NOVORIZONTINO

ITUANO – Pegorari; Jonas, Léo, Ricardo Silva e Peri; Baralhas, Serrato (Bassani) e Guilherme (Marcelinho); Choco (Martinelli), Claudinho e Ramon. Técnico: Vinícius Bergantin.

NOVORIZONTINO – Vagner; Lucas Ramon, Everton Sena, Flávio Boaventura e Paulinho; Adilson Goiano, Jean Patrick (Edson Silva) e Murilo; Paulinho Moccelin, Felipe Marques (Cléo Silva) e Carlos Henrique (Felipe Alves). Técnico: Roberto Fonseca.

GOL – Felipe Marques, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Thiago Duarte Peixoto.

RENDA – R$ 21.520,00.

PÚBLICO – 947 pagantes.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu.