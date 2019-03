Novo Hamburgo x Inter abre as quartas do Gaúcho no sábado; Grêmio joga no domingo

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou nesta quinta-feira a tabela das quartas de final do Campeonato Gaúcho, que teve a sua fase de classificação encerrada na noite de quarta. O primeiro jogo do mata-mata será entre Novo Hamburgo e Internacional, às 19 horas de sábado, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Já o Grêmio, dono da melhor campanha da competição até aqui, atuará neste domingo contra o Juventude, às 16 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Logo depois do jogo do Inter, vice-líder do estágio anterior do Estadual, o sábado terá o confronto São José x São Luiz, às 21 horas, no estádio Passo D’areia, em Porto Alegre, palco de outra partida de ida das quartas de final. E o último duelo do final de semana pelo mata-mata do Gaúcho será entre Aimoré e Caxias, às 19 horas de domingo, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

Os jogos de volta desta fase começarão a ser realizados na quarta-feira, com o São Luiz atuando em casa contra o São José, às 19 horas, na partida que definirá o primeiro classificado às semifinais. Em seguida, às 21h30, o Inter receberá o Novo Hamburgo no Beira-Rio.

Na quinta-feira serão determinados os outros dois semifinalistas. No primeiro duelo da noite, o Grêmio enfrenta o Juventude em sua arena, às 19h15, antes de a partida entre Caxias e Aimoré, às 21h30, definir o último classificado.

Quem ganhar o mata-mata entre Inter e Novo Hamburgo vai encarar nas semifinais quem levar a melhor nos embates entre Caxias e Aimoré. Assim, quem triunfar entre Grêmio e Juventude medirá forças com o vencedor da série entre São José e São Luiz.