Novembro Azul leva futebol e conscientização ao Victório Scuro

O estádio Victório Scuro, em Americana, receberá a sétima edição do amistoso Novembro Azul neste domingo (25). Entre as atrações, haverá uma partida de futebol entre jogadores, ex-atletas e personalidades. O evento tem como objetivo conscientizar os homens sobre a importância da prevenção do câncer de próstata.

O encontro reunirá ex-atletas como Fumagalli, ídolo do Guarani, André Cruz, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 1988, e César Sampaio, titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1998.

O amistoso também contará com a participação de Éder, ex-goleiro do Rio Branco, Pituco Sacilotto, americanense com passagem pelas divisões de acesso da Itália, do narrador esportivo Bachin Junior, do cantor americanense Rodrigo José, entre outros.

A programação terá início às 8 horas, com uma carreata. A saída será em frente à sede administrativa do São Lucas Saúde, na Avenida Brasil. Os veículos seguirão até o estádio, no bairro Conserva, que abrigará uma série de ações a partir das 9 horas. Foto: Arquivo / O Liberal

O público poderá trocar caixas de sabão em pó por camisetas personalizadas do Novembro Azul. A doação mínima é de um quilo por unidade. Independentemente da quantidade doada, cada pessoa receberá uma camiseta. Toda a arrecadação irá para entidades assistenciais e para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

“Nós temos um número limitado de 350 camisetas. Portanto, são as 350 primeiras pessoas que chegarem domingo que vão fazer a troca”, comentou o diretor do jornal O Jogo, Zaramelo Jr., que organiza o evento em parceria com o Colorado Esporte Clube, entidade presidida por Rogério Panhoca.

Haverá ainda uma tenda com equipe multidisciplinar para aferição de pressão arterial e orientações de saúde, além da distribuição de 70 vouchers para realização do exame de sangue PSA (antígeno prostático específico) a homens que não têm plano de saúde.

“A grande preocupação nossa é passar a mensagem, mostrar a importância da prevenção e da conscientização do câncer de próstata, mostrar que esse tabu e esse preconceito que existem, principalmente em relação ao exame de toque, que é coisa de perna de pau. O homem tem que ser craque e cuidar da sua saúde”, afirmou Zaramelo. O evento conta com apoio do Grupo Liberal de Comunicação.