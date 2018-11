Nova Odessa tem semifinais da 2ª divisão neste fim de semana

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O Campeonato Amador de Nova Odessa chegará à fase semifinal da 2ª divisão neste domingo (4). Às 8 horas, Lyons e Audax vão disputar a primeira vaga na decisão. O outro jogo está marcado para as 10 horas, entre Red Bull e Maranhão. As duas partidas ocorrerão no Estádio Municipal Natal Gazzetta, o campo do Progresso. Neste fim de semana, não haverá rodada da 1ª divisão. As três divisões municipais reúnem 750 atletas ao todo.

Na 3ª divisão, haveria a semifinal entre Chelsea e Polícia Militar neste fim de semana, mas a PM não conseguirá entrar em campo por falta de jogadores, em função do feriado prolongado. O confronto, portanto, não vai mais acontecer, e o Chelsea ficou com a vaga na final. O adversário da equipe será o Borussia, que eliminou o Alvorada no último domingo (28). A vitória aconteceu nos pênaltis, por 7 a 6, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

A competição é organizada pela prefeitura. “Tivemos jogos muito disputados em todas as divisões ao longo dos campeonatos, que estão chegando ao fim na segunda e terceira divisões. O mais importante é que estamos, com esses campeonatos, movimentando os atletas e unindo as famílias em torno do esporte”, comentou o secretário de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Levi Tosta, em nota divulgada pela prefeitura.