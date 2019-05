Nova derrota faz gerente do União reclamar de ‘jogador ruim’

O União Barbarense perdeu para o Independente de Limeira ontem, por 3 a 1, em pleno Antonio Guimarães, e entrou em crise. O preparador físico Dino Zaparolli deixou o clube logo depois da partida, alegando falta de condições de trabalho, e o elenco foi duramente criticado pelo gerente de futebol, Maurílio D’Elboux.

União e Independente se enfrentaram pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. O Leão da 13 segue sem vencer no torneio e está na lanterna do Grupo 3, com um ponto. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O time de Limeira abriu o placar no primeiro minuto, em falha do zagueiro Wilson Martinez. Ele perdeu a bola perto da área no lance que originou o gol de Lucas Marques. Juninho empatou o jogo ainda na etapa inicial, após assistência de Moraes. No segundo tempo, Kaio marcou duas vezes de pênalti, cometidos por João Batista e Martinez, pela ordem.

“Vergonha dos gols que nós tomamos, pelo amor de Deus. Não é possível um jogador ser tão ruim”, disse D’Elboux. Ele afirmou estar atrás de reforços e adiantou que deve dispensar algum atleta hoje. Segundo o dirigente, a partir da próxima semana, o clube pode contar com o empréstimo de jogadores do Audax, que está na final da Série A3.

O técnico Vitor Mosca também alertou para a necessidade de contratações. “Saio muito irritado da partida, pelo resultado, isso é óbvio, e pela forma que aconteceu essa derrota. Foram três erros individuais, erros infantis”, comentou.

Para Zaraparolli, questões extracampo influenciaram no desempenho do time. Segundo ele, os jogadores não recebem uma alimentação que os faça suportar a carga de treino.

O preparador também citou falta de equipamentos, como pratos sinalizadores, estacas e barreiras. “Como você vai desenvolver seu trabalho dessa maneira?”, indagou. O profissional ainda destacou que, independente da divisão, o clube deve dispor de condições mínimas. D’Elboux não trata o assunto da mesma forma. “Tem de entender que nós estamos na última divisão, na Bezinha. Não estamos na primeira divisão”, comentou.

Além de Zaparolli, o preparador de goleiros Vanderlei Celso Manoel é outro que se despediu do clube ontem. Ele se transferiu para o Brusque-SC. D’Elboux não sinalizou substituto para os dois.