Nova Copa Davis terá a Liga Espanhola de futebol como patrocinadora oficial

A presença do zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, no mundo do tênis como fundador da empresa de investimentos Kosmos, que idealizou um novo formato para a Copa Davis, já está sendo notada. Nesta quinta-feira, foi anunciado que a LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, será a patrocinadora oficial da competição pelos próximos quatro anos. O acordo inclui também a Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

Com o patrocínio acertado, a ideia é que a LaLiga faça a promoção das finais da Copa Davis, que em 2019 acontecerão na Caja Mágica, em Madri, de 18 a 24 de novembro. Serão 18 países com as presenças dos quatro semifinalistas do ano passado (Espanha, França, Croácia e Estados Unidos), dois convidados (Grã-Bretanha e Argentina) e outros 12 que sairão das eliminatórias que acontecerão neste final de semana por todo o planeta – incluindo Brasil x Bélgica, em Uberlândia (MG).

Essa promoção acontecerá através do sinal internacional dos jogos na Espanha em toda Europa, Ásia, África, Estados Unidos e América Latina durante as rodadas do Campeonato Espanhol no mês de outubro. “Graças a isso, a LaLiga e seus clubes poderão incrementar sua visibilidade em nível global e aumentará sua capacidade de atração de novas audiências através dos fãs do tênis por todo o mundo”, informou a empresa em um comunicado oficial.

“(O acordo) Ampliará nossas possibilidades de chegar a mais torcedores, mesmo que eles vejam outros esportes. Na medida que o tênis cresce e evolui, é necessário que nossa competição (Copa Davis) chegue a novos fãs através de novas fórmulas”, celebrou David Haggerty, presidente da ITF.

Entre os tenistas, o espanhol Rafael Nadal deu todo apoio ao novo torneio, enquanto que o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic se mostraram mais reticentes. Já o ex-tenista australiano Lleyton Hewitt fez duras críticas à presença de Piqué na nova Copa Davis, dizendo que ele não entende nada de tênis.