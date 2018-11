Nobre acusa Galiotte de traição no Palmeiras

O ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, enviou uma carta aos sócios do clube para criticar a gestão do antigo aliado, o atual mandatário Maurício Galiotte, a poucos dias da eleição para presidente. No texto, Nobre afirma que o sucesso o traiu, por tomar decisões contrárias e tomar um rumo político antiquado que pode colocar a equipe “na lama”.

“Minha decepção pessoal com ele foi gigantesca e jamais poderia imaginar que ele tomasse as atitudes que tomou no final do meu mandato e durante os dois anos do seu, demonstrando uma total divergência de princípios e de conceito”, escreveu. Nobre teve Galiotte como um dos seus vices ao longo de quatro anos de mandato como presidente do Palmeiras. Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras / Divulgação

A principal crítica do ex-presidente recai à dona da Crefisa e conselheira do clube, Leila Pereira. Antes de deixar o cargo, no fim de 2016, Nobre reprovou documentos apresentados por Leila para comprovar a sua data de associação ao Palmeiras. A decisão, no entanto, acabou revertida por Galiotte, que aceitou uma carta feita pelo ex-presidente, Maurício Galiotte, que trazia a informação de que a empresária havia se tornado sócia em 1996.

A decisão permitiu a Leila se candidatar e ganhar o cargo de conselheira, em fevereiro de 2017. Isso porque ao comprovar vínculo com o clube desde 1996, a empresária cumpriu o requisito mínimo de oito anos de presença no quadro associativo. “Um ex-presidente não tem, isoladamente, o poder de fazer uma carta e o que está escrito nela passar a ser verdade”, afirmou.

Nobre diz que considerava Galiotte mais do que um amigo e conta que sente falta da convivência com a família do antigo aliado. “Me revolta ver alguém que esteve ao meu lado nesta árdua caminhada, mas de sucesso, praticar a contramão de tudo que sempre acreditamos”, diz o ex-presidente, que considera a eleição do próximo sábado como uma oportunidade para os sócios mudarem de rumo.

Na carta, ele critica um possível conflito de interesses entre a patrocinadora querer participar da vida política do clube. “Não te preocupa o Palmeiras estar a cada dia andando menos com as próprias pernas e ficando cada vez mais dependente do dinheiro e da boa vontade da patrocinadora?”, escreveu. “Você, sócio, já não viu esse tipo de política ser praticada antes e acabar afundando o Palmeiras na lama?”, completou.

OUTRO LADO – Em entrevista ao canal Fox Sports, Galiotte explica que parte da indignação de Nobre é fruto de uma divergência pessoal dele com Leila Pereira, conflito que segundo o atual presidente do Palmeiras, por várias vezes foi intermediado no passado por ele próprio. “O Palmeiras precisa de todos. O Paulo Nobre foi muito importante. O patrocínio foi e é importante. O que eu diria: o Palmeiras precisa de todos, cada um ajudando da sua forma”, comentou.

Galiotte disse lamentar a divulgação da carta durante uma ocasião importante para o clube, que pode nesta semana conquistar o título do Campeonato Brasileiro. “Apenas lamento que as pessoas hoje, toda a energia que as pessoas precisam para a vitória, a gente desperdiça com uma série de notícias, teses e versões. Inclusive algumas inverdades”, escreveu.