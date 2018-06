No Uruguai, Cavani alerta para salto alto: ‘Excesso de confiança é algo negativo’

Com um dos elencos mais fortes das últimas décadas, a seleção do Uruguai vive a expectativa de fazer uma boa Copa do Mundo na Rússia. Mas o atacante Edinson Cavani, um dos líderes do grupo, alerta para o fato de que a convicção na performance não pode virar salto alto.

“Futebol é futebol e tudo pode acontecer dentro de campo. O excesso de confiança é algo negativo. O importante é estar ciente de que cada jogo será muito difícil”, declarou o jogador do Paris Saint-Germain para a Fifa TV.

Já Cristhian Stuani, atacante do Girona, da Espanha, foi menos polido e não escondeu o otimismo. “Temos a expectativa máxima nesta Copa do Mundo e estamos ansiosos pelo torneio. Sabemos que é difícil, mas acreditamos em nossas armas, no time que temos e acho que estamos no caminho certo”.

O Uruguai tem uma seleção que mistura experiência, juventude e talento. Além de Cavani, o zagueiro Diego Godín (Atlético de Madrid), os meias Matías Vecino (Internazionale), Rodrigo Bentancur (Juventus) e De Arrascaeta (Cruzeiro) e o atacante Luis Suárez (Barcelona) são os destaques da equipe.

O técnico Óscar Tabárez comandou nesta quarta-feira o treino no Centro Esportivo Borsky, em Nizhny Novgorod, há dois dias da estreia pelo Grupo A, nesta sexta, às 9 horas (de Brasília), em Ecaterimburgo, contra o Egito. Depois os uruguaios pegam a Arábia Saudita, na próxima quarta, e encerram a primeira fase diante da anfitriã Rússia, no dia 25.

Os trabalhos foram fechados à imprensa, que só acompanhou o início da atividade. Foram ensaiadas jogadas de bola parada, simulação de jogo em espaço reduzido e finalizações.

Após o treino, a delegação começou os preparativos para viajar para a Ecaterimburgo nesta quinta-feira. Datas e horários do reconhecimento oficial do gramado da Arena Ecaterimburgo e a coletiva de imprensa ainda não haviam sido definidos.