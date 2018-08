No Sul, Palmeiras encara Inter para tentar se aproximar dos líderes

O técnico Luiz Felipe Scolari terá neste domingo à frente do Palmeiras o primeiro confronto contra um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas, no Beira-Rio, a equipe paulista encara o segundo colocado pela oportunidade de conseguir se aproximar das primeiras posições na tabela, como deseja o clube, que repete o projeto de brigar pelo título nas três competições em que está envolvido.

Foto: Cesar Greco/Agência Palmeiras/Divulgação

Nas últimas rodadas, o Palmeiras enfrentou adversários que estão na metade de baixo na classificação e conseguiu três vitórias seguidas. Desta vez, tem um teste mais difícil, diante de um adversário que ganhou os três últimos jogos. “Eles vivem um grande momento. Certamente vão jogar com um estádio lotado de torcedores”, disse o atacante Willian.

Com o zagueiro Edu Dracena e o atacante Dudu suspensos pelo terceiro cartão amarelo, a tendência é a formação ter várias modificações. O Palmeiras deve priorizar o jogo de quinta-feira, pela Copa Libertadores, contra o Cerro Porteño, e utilizar uma formação parecida à usada na última rodada, contra o Vitória. Destaque contra o Botafogo, o meia Lucas Lima deve ser titular.

No meio de semana, o Palmeiras conseguiu se aproveitar do empate do líder São Paulo com o Paraná, em Curitiba, para tirar dois pontos de diferença. A rodada ajudou a equipe a ganhar uma posição e subir para quinto lugar. Em Porto Alegre, será a oportunidade para o time provar que tem fôlego para brigar pelo Brasileirão e derrotar um adversário que está invicto como mandante na competição.