No Santos, Jean Lucas se emociona com tragédia e revela conversa com Sampaoli

Recém-contratado pelo Santos, Jean Lucas foi apresentado nesta quarta-feira no CT Rei Pelé como novo reforço do clube, mas se emocionou mesmo ao falar do seu antigo clube. O volante estava no Flamengo, que o cedeu por empréstimo de um ano, e exibiu tristeza ao comentar o incêndio ocorrido na última sexta-feira no Ninho do Urubu, com a morte de dez jovens atletas das divisões de base do time carioca.

“São sonhos interrompidos. Eles também tinham os sonhos que eu tenho. Infelizmente, aconteceu aquilo, chorei muito em casa. Penso nos familiares, eles queriam só dar o melhor, assim como eu quero, para os pais e as mães”, afirmou, Jean Lucas, que revelou ter treinado com uma das vítimas fatais do incêndio dias antes da tragédia no CT do Flamengo.

“Fiquei muito triste com a notícia, acordei com a notícia pelo meu pai, estava dormindo. Falou do incêndio no Ninho do Urubu e pensei que era uma coisa pequena. Quando liguei a TV, soube das dez mortes. Conhecia os meninos, um deles treinou comigo na terça”, acrescentou, na entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Jean Lucas chega ao Santos como parte do pagamento da aquisição do atacante Bruno Henrique pelo Flamengo. E ele revelou ter conversado com o técnico Jorge Sampaoli antes de sacramentar a sua transferência para a Vila Belmiro.

“Ele vem me acompanhando como me disse, vendo vídeos meus e jogos passados que fiz pelo Flamengo. Gostou muito e queria que eu estivesse aqui. Espero conquistar a torcida do Santos o mais rápido possível”, disse o meio-campista, de 20 anos, que disputou dois jogos pelo Flamengo nesta temporada.

A chegada de Jean Lucas deverá aumentar a concorrência no Santos por uma vaga no meio-campo, sendo que Alison e Diego Pituca iniciaram a temporada como volantes titulares com Sampaoli. Em sua apresentação, Jean Lucas evitou comparar seu estilo ao dos novos companheiros e afirmou que a chegada ao ataque poderá ser um dos seus diferenciais.

“Não sou o Alison e nem o Pituca, sou o Jean. Eles são excelentes jogadores. Tenho boa chegada na frente, ajudo a marcação atrás e pretendo fazer muitos gols com a camisa do Santos nesse ano”, comentou Jean Lucas, que assegurou já estar em condições físicas de fazer a sua estreia pelo clube.

Antes de Jean Lucas, o Santos havia acertado as contratações do goleiro Everson, do zagueiro Felipe Aguilar, do meia Cueva e do atacante Soteldo. O peruano vai ser apresentado às 15 horas de quinta-feira no CT Rei Pelé.