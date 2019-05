No retorno de Vinicius Junior, Real Madrid vence o Villarreal no Espanhol

No retorno aos gramados de Vinicius Junior, recuperado de lesão, o Real Madrid derrotou o Villarreal por 3 a 2 neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, em duelo da 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Destaque do Real, o atacante Mariano Díaz foi o nome do jogo ao marcar dois gols.

Com 68 pontos, o Real Madrid tem o terceiro lugar garantido e tenta, como consolo pela temporada ruim, terminar o campeonato em segundo. Para isso, precisa vencer seus dois jogos que faltam e o Atlético de Madrid, dono do posto, perder suas duas partidas finais. O Villarreal é o 15º colocado, com 40 pontos, e ainda corre risco de rebaixamento. Precisa pontuar nas últimas rodadas para escapar de vez da queda.

O dominicano Mariano Díaz abriu o placar e fez o último gol do Real Madrid na partida. Ele substituiu o francês Benzema, ausente por lesão, e não decepcionou. O zagueiro Jesús Vallejo anotou o segundo, enquanto Gerard Moreno e Jaume Costa descontaram para a equipe visitante em um jogo em que o time merengue foi melhor e mereceu o triunfo.

Recuperado da lesão no tornozelo direito que o deixou de fora dos gramados por cerca de dois meses, Vinicius Junior teve 20 minutos para mostrar seu futebol. O brasileiro entrou no lugar de Brahim Díaz e teve boa atuação. Movimentou-se muito, finalizou três vezes e incomodou a defesa adversária. Deve ter novas oportunidades nos dois últimos jogos do Real no campeonato.

Depois de uma temporada decepcionante, em que caiu cedo na Liga dos Campeões e não chegou a brigar pelo título espanhol em nenhum momento – a taça ficou com o arquirrival Barcelona – o Real tem como últimos compromissos no torneio os duelo com Real Sociedad e Betis. O elenco deve ser bastante modificado para a próxima temporada.

PERTO DA LIGA DOS CAMPEÕES – Também neste domingo, o Getafe derrotou o Girona por 2 a 0 em casa e abriu três pontos de vantagem para o Sevilla. Os dois brigam pela última vaga na Liga dos Campeões e, no momento, o Getafe, com a ótima campanha, a melhor de sua história no torneio, está mais perto de alcançar o objetivo, pois é o quarto colocado, com 58 pontos.

O Girona briga contra o rebaixamento e no momento ocupa a 18ª colocação, a primeiro dentro da zona do descenso. No outro jogo já encerrado deste domingo, o Eibar (11º) superou o Betis (13º) por 1 a 0.