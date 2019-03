No Palmeiras, Gómez relembra gol contra o São Paulo e torce para repetir feito

O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, do Palmeiras, disse nesta sexta-feira que espera repetir a atuação do último clássico com o São Paulo, em outubro do ano passado. No encontro válido pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi, o defensor marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 que encerrou o jejum de 16 anos sem triunfos do time na casa do rival.

Em entrevista à TV Palmeiras, Gómez relembrou o gol marcado de cabeça. “Foi um gol muito importante para a minha carreira. Fazer gol em clássico é algo único, e tomara que no jogo do fim de semana eu possa repetir”, disse o paraguaio, que deve ser titular novamente neste sábado. As equipes se enfrentam no Pacaembu, a partir das 16h30, pelo Campeonato Paulista.

Gómez chegou ao clube no meio do ano passado, emprestado pelo Milan. A regularidade nas atuações levou o jogador a virar titular e até vestir a tarja de capitão na última terça-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Melgar, do Peru, pela Copa Libertadores. “A adaptação foi muito mais fácil com a ajuda do corpo técnico, da diretoria, dos funcionários, dos companheiros. Este suporte todo é fundamental para um jogador de futebol. Tenho tudo aqui no Palmeiras e estou muito contente”, afirmou.

O zagueiro se especializou até em bater pênaltis no Palmeiras. Ele cobrou três e converteu todos. “Sempre quis bater pênalti, mas defensor não tem tanta moral. No ano passado, o clube viveu uma fase complicada, com jogadores diferentes desperdiçando cobranças, e um dia o professor (técnico) falou para eu treinar. Eu comecei, deu certo e, graças a deus, pude converter todos até agora”, comentou.

O Palmeiras fechou a preparação para o clássico com treino fechado na Academia de Futebol na manhã desta sexta-feira. Com Deyverson ainda suspenso, o time deve ser escalado com: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Moisés e Ricardo Goulart; Dudu, Gustavo Scarpa e Borja.