No Palmeiras, Felipão tenta conter euforia nas rodadas finais do Brasileirão

Nas próximas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encara times que não estão bem na tabela de classificação, sendo que três deles estão na zona do rebaixamento: Fluminense (casa), Paraná (fora), América-MG (casa), Vasco (fora) e Vitória (casa), nesta ordem.

Por isso, deixar Belo Horizonte com uma boa vantagem para o Internacional era crucial, dentro do planejamento palmeirense. Agora, além de trabalhar com os jogadores dentro de campo, Felipão terá de conter a euforia da torcida e impedir que o clima de “já ganhou” tome conta do experiente vestiário palmeirense. “São 15 pontos em disputa. Fácil? Se isso é fácil, prefiro outro tipo de facilidade”, afirmou.

O volante Felipe Melo confirmou que existe um clima natural de ansiedade entre os atletas nos jogos finais, mas rechaçou qualquer tipo de atitude que possa relaxar o rendimento do time e desrespeitar os adversários.

“Claro que existe a ansiedade para conquistar um título que vai fazer você ficar marcado na história do clube. A cada jogo que passa, você fica mais ansioso. Ansiedade, porém, com pés no chão. Clima de ansiedade não tem nada a ver com clima de já ganhou”, comentou.