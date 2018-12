No Espanhol, Betis supera Rayo Vallecano e acirra briga pela Liga Europa

Em bom momento no Campeonato Espanhol, o Betis fez seu dever de casa e superou o Rayo Vallecano por 2 a 0, no estádio Benito Villamarín, neste domingo, pela 15ª rodada. O resultado deixa o time da Andaluzia um pouco mais próximo dos primeiros colocados da competição.

O meia argentino Lo Celso e o zagueiro brasileiro Sidnei, ambos no segundo tempo, marcaram os gols que deram o triunfo aos donos da casa sobre o penúltimo colocado do torneio e que colocou o Betis na sétima posição, com os mesmos 22 pontos do Levante, sexto colocado e o último time dentro da zona de classificação à Liga Europa por ter melhor saldo de gols.

Comprado pelo ex-atacante Ronaldo neste ano, o Valladolid encerrou a sequência negativa de cinco jogos sem vitória e derrotou a Real Sociedad pelo placar de 2 a 1, na casa do rival, o estádio Anoeta.

O atacante Toni Villa, no começo do primeiro tempo, e o meia Antonito, na etapa final, fizeram os gols do Valladolid, que sofreu uma pressão e levou um gol do adversário, marcado por Mikel Oyarzabal, mas conseguiu segurar o resultado positivo.

O Valladolid, com a vitória, abriu distância da zona de rebaixamento e foi aos 20 pontos, na 12ª colocação, perto da Real Sociedad, que ocupa o 13º lugar, com um ponto a menos.