No duelo entre Messi e Vinicius Jr., Suárez decide clássico e leva Barça à final

O Barcelona arrasou o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, venceu por 3 a 0 nesta quarta-feira e garantiu vaga na final da Copa do Rei. Se muitos esperavam um duelo entre Messi e Vinicius Junior, foi Luis Suárez quem apareceu para decidir o jogo com dois gols e participação direta no outro.

No confronto entre um dos maiores jogadores de todos os tempos e o garoto que conquistou o protagonismo no Real Madrid com apenas 18 anos, Vinicius Junior foi bastante superior a Messi e criou quase todas as chances de sua equipe. Mas o argentino dispunha de auxílio bem superior ao do brasileiro. Preciso, Suárez foi letal nas poucas chances que teve e assegurou a classificação do Barcelona.

De nada adiantou o empate por 1 a 1 que o Real arrancou na ida, na Catalunha, que o permitia até ficar no 0 a 0 nesta quarta. Melhor para o Barça, que segue vivo na luta pela defesa do título da temporada passada e agora espera seu adversário na grande final, que sairá do duelo entre Valencia e Betis na quinta – na ida, em Sevilha, as equipes empataram em 2 a 2.

A primeira chance de cada lado nesta quarta foi originada dos pés de Messi e Vinicius Junior. Aos sete, o argentino encontrou Dembélé, que cruzou para Suárez. Reguilón salvou. Onze minutos depois, o brasileiro recebeu de Benzema sozinho na entrada da área e finalizou por cima.

Aos poucos, Vinicius Junior assumiu o protagonismo total do primeiro tempo. Aos 22, recebeu de Benzema, dividiu com Ter Stegen e depois parou em grande defesa do goleiro. Aos 36, Casemiro deu enfiada perfeita para o atacante, que se atrapalhou no domínio e bateu em cima de Lenglet. Mais um minuto, e Vinicius Junior apareceu na meio da área para chutar rente ao travessão.

O Real havia criado todas as chances da primeira etapa e conseguia frear Messi com uma ótima marcação, mas na etapa final quem assumiu o protagonismo do lado catalão foi Suárez. E ele precisou de apenas quatro minutos para marcar. O atacante recebeu bola cruzada da esquerda por Dembélé e deu de chapa, no contrapé de Navas.

Mesmo em desvantagem, o Real seguiu apostando no lado esquerdo do ataque, e em Vinicius Junior. Aos 16 minutos, o brasileiro fez linda jogada, passou como quis por Semedo e cruzou na cabeça de Reguilón, que exigiu grande defesa de Ter Stegen. Aos 21, o próprio atacante fez tudo sozinho, cortou Semedo, deixou Piqué no chão e finalizou, rente à trave.

Mas o Barcelona tinha Suárez, que precisou de bem menos oportunidades para definir a partida. Aos 23, Dembélé cruzou para o uruguaio, que dividiu com Varane e viu o francês tocar contra o próprio gol. Três minutos mais tarde, com o Real desesperado no ataque, Suárez arrancou com liberdade pela esquerda e foi calçado na área por Casemiro. Pênalti, que o próprio uruguaio cobrou com cavadinha para fechar com chave de ouro sua grande atuação.

A vitória elástica do Barcelona coloca mais tempero no confronto entre os rivais no fim de semana. Afinal, no sábado, eles voltam a se enfrentar no Santiago Bernabéu, desta vez pelo Campeonato Espanhol, que o time catalão lidera com nove pontos de distância para o Real, que é o terceiro.