No dia do goleiro, a história de Gustavo

Até 2015, Gustavo Soares Brambila, de 12 anos, nem gostava de futebol. Só ficava no videogame. Hoje, ele é destaque da Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, joga pelo Red Bull e sonha com a seleção brasileira. O garoto está entre uma série de homenageados pelo Dia do Goleiro, celebrado nesta sexta-feira em todo o País.

Morador de Sumaré, Gustavo começou a treinar na Camisa 1 em 2015, por incentivo do pai, que era aluno da escola e queria tirar o filho do videogame. Logo, passou a se envolver com as atividades. “Comecei a pegar gosto”, lembra.

O atleta, inclusive, venceu duas vezes o prêmio anual de destaque da Camisa 1. Seu desenvolvimento chamou atenção de Vander Batistella, diretor da escola. “A evolução dele foi acima da média, fantástica”, afirma.

Por indicação de Batistella, Gustavo ingressou no Unidos da Cordenonsi, que representa o Rio Branco nas categorias Sub-11 e Sub-13. Mas, ao mesmo tempo, continuou na Camisa 1.

Ele foi titular do Tigre no Campeonato Paulista Sub-11, em 2018. A equipe caiu para o Corinthians nas oitavas de final da competição. Em dois jogos contra o Timão, Gustavo levou apenas um gol – empate por 0 a 0 em Americana e derrota por 1 a 0 em São Paulo.

Durante a campanha, despertou o interesse de clubes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo, além do Red Bull. A família levou em conta a proximidade, pois o time treina em Campinas e Jarinu, enquanto os outros três são da capital. “É um time que está crescendo”, aponta o goleiro, que espera defender o Toro Loko no Paulista Sub-13 em 2020.

Atualmente, ele se reveza entre os treinos no Red Bull e as aulas na Camisa 1. "É um menino extremamente dedicado, comprometido, sabe o que quer", descreve Batistella.

COMPANHIA. Gustavo sempre está acompanhado por seu avô Antônio Brambila, de 68 anos, que o leva para todos os treinos. A rotina passou a ser uma motivação para Antônio, que, por conta da aposentadoria, chegou a ter depressão.

“Sempre fui motorista. Sempre viajei. Agora, quando aposentei, já comecei a entrar em depressão, porque parei de uma vez. E aí surgiu o Gustavo. Para mim foi ótimo. Aonde ele falar que vai, eu vou junto”.