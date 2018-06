No aniversário de Messi, beijo de Sampaoli representa trégua antes de decisão

No dia do seu aniversário de 31 anos, Lionel Messi chegou abraçado ao ex-companheiro de Barcelona, Mascherano, ao centro de treinamento em Bronitsy, nos arredores de Moscou neste domingo. Ao entrar em campo, ele recebeu os cumprimentos do colega Ansaldi. Depois, Messi recebe um beijo do técnico Jorge Sampaoli no centro do gramado.

Nas redes sociais, Messi também ganhou os parabéns da esposa Antonella Roccuzzo e de amigos famosos, como Luis Suárez e Neymar. O gesto fraternal do treinador simboliza, pelo menos momentaneamente, uma trégua no conturbado clima da seleção argentina.

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) decidiu manter o técnico para a partida decisiva diante da Nigéria, terça-feira, em São Petersburgo. Os jogadores haviam se rebelado e pedido a saída do técnico após a catastrófica derrota para a Croácia por 3 a 0. Messi estava entre os insatisfeitos. A permanência de Sampaoli foi decidida pelo presidente Claudio Tapia e informada aos atletas neste domingo.

A Argentina realizou um treinamento tático a dois dias do duelo decisivo contra a Nigéria. A escalação e o esquema tático que serão utilizados, no entanto, são uma incógnita. Uma das mudanças confirmadas é a saída do goleiro Caballero, que falhou no primeiro gol da Croácia. Seu substituto deve ser Armani.

Último goleiro a levantar um troféu com a Argentina (Copa América de 1993), Sérgio Goycochea falou sobre Willy Caballero em um simpósio da Conmebol, em Moscou, neste sábado. “Foi uma jogada de azar, em que Caballero tomou uma decisão ruim. Ponto. O resto é com o treinador, que sabe o que acontece internamente, como isso vai afetá-lo mentalmente para tomar a decisão”, disse o ex-jogador, que disputou a Copa de 1990.

A comissão técnica permitiu que os jornalistas acompanhassem apenas os 15 primeiros minutos, dedicados ao aquecimento e leve preparação física. O time viaja para São Petersburgo, local da partida, nesta segunda-feira.