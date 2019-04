No aniversário de 107 anos, Santos treina e mira duelo pela Copa do Brasil

No Santos, o domingo que marcou a comemoração pelo aniversário de 107 anos de fundação do clube também foi de trabalho. Depois de folgar no sábado, o elenco treinou nesta manhã no CT Rei Pelé em preparação para o primeiro duelo da quarta fase da Copa do Brasil contra o Vasco, marcado para a próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.

“Queremos levar uma vantagem boa para o Rio de Janeiro. Será difícil enfrentar o Vasco, mas seguimos focados e continuaremos trabalhando firme para este primeiro desafio”, afirmou Diego Pituca, ao site oficial do clube.

Em 121 jogos contra o Vasco na história do confronto, o Santos tem 41 vitórias, 37 empates e 43 derrotas. São 193 gols marcados e 186 sofridos. Os dois se enfrentaram apenas em uma edição da Copa do Brasil. Em 2016, o time paulista levou a melhor e eliminou a equipe carioca nas oitavas de final.

Diego Pituca cresceu sob o comando de Jorge Sampaoli e se tornou uma das principais peças da equipe. Versátil, o meia, que também atua na lateral, disse que vestir a camisa do Santos é um sonho para ele e parabenizou o clube pela data festiva.

“É um sonho realizado jogar e fazer história no Santos. Estou muito feliz e espero permanecer aqui por muito tempo. Desejo um feliz aniversário ao clube e a todos torcedores”, disse o meia, autor de três gols em 62 jogos pelo time paulista.

Outros jogadores importantes na história do Santos, como Neymar, Robinho e Gabriel, também desejaram felicitações ao clube. “Orgulho de fazer parte dessa história”, escreveu Neymar em suas redes sociais.