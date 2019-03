Neymar se revolta e xinga a arbitragem após eliminação do Paris Saint-Germain

Neymar não poupou palavras para comentar a arbitragem da partida em que o Paris Saint-Germain foi eliminado pelo Manchester United, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O jogador, que esteve presente no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, e viu ao vivo a derrota da sua equipe por 3 a 1, utilizou as suas redes sociais para criticar o pênalti marcado para o time inglês nos acréscimos do segundo tempo.

O atacante postou a foto do lance e disparou: “Isso é uma vergonha! Ainda colocam 4 caras que não entendem de futebol pra ficar olhando lance em câmera lenta… Isso não existe! Como o cara vai colocar a mão de costas? Ah vá pá pqp”, publicou Neymar, em um stories (recurso do Instagram).

O lance de revolta aconteceu nos acréscimos da partida. Dalot deu um chute despretensioso, Kimpembe saltou para cortar a bola e colocou o braço nela, mas ele estava de costas na jogada. O árbitro não marcou a penalidade, mas depois foi alertado pelo VAR (árbitro de vídeo), reviu o lance e assinalou pênalti. Rashford foi para a cobrança e se tornou o herói da improvável classificação inglesa.

No primeiro jogo, o Paris Saint-Germain havia vencido por 2 a 0, no estádio Old Trafford, em Manchester, e podia perder por até um gol que conseguiria a classificação. O centroavante belga Romelu Lukaku (duas vezes) e Rashford fizeram para o time de Manchester, enquanto que a equipe francesa chegou a empatar o jogo com Juan Bernat.