Neymar sai lesionado, mas PSG bate Strasbourg e vai às oitavas na Copa da França

O Paris Saint-Germain fez sua parte nesta quarta-feira e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da França ao derrotar o Strasbourg por 2 a 0, no Parc des Princes. A equipe da capital confirmou o favoritismo mesmo atuando boa parte do confronto sem Neymar, que deixou o campo lesionado.

No início do segundo tempo, Neymar acusou dores no pé direito. Ele deixou o gramado para ser atendido, tentou retornar, mas precisou ser substituído por Diaby. Aparentemente, o problema do brasileiro foi uma torção no tornozelo.

Enquanto estava em campo, Neymar viu o PSG abrir o placar logo aos três minutos de partida, quando Thiago Silva tocou para Choupo Moting, que fez o trabalho de pivô e deixou para Cavani marcar. Aos 28, o atacante brasileiro teve seu primeiro bom momento em cobrança de falta, que Sels voou para espalmar.

De carrinho, Neymar perdeu ótimo momento após jogada de Di María, que logo depois acertou a trave. O grande lance do brasileiro, porém, aconteceu no início do segundo tempo, quando aplicou “carretilha” em um marcador, passou por outro e arriscou de fora da área com perigo.

Após a saída de Neymar, o PSG diminuiu um pouco o ritmo e administrou o resultado, mas ainda chegou ao segundo gol. Já aos 34 minutos, Draxler recebeu pela direita e cruzou com perfeição para Di María, que selou o resultado.

Nos outros confrontos pela Copa da França, destaque para o Dijon, que visitou o Saint-Étienne e garantiu a classificação com uma incrível vitória por 6 a 3. Quem também fez seis gols foi o Caen, que passou pelo Viry Chatillon por 6 a 0. Orleans, Croix e Rennes também avançaram nesta quarta.

CAMPEONATO FRANCÊS – Em partida isolada pelo Francês, o Nîmes recebeu o Angers e levou a melhor ao vencer por 3 a 1. O triunfo deixou a equipe no meio da tabela, com 29 pontos, em décimo, enquanto o Angers parou nos 23 e é o 15.º.