Neymar relembra período no Barça e se emociona ao falar de Messi

Parceiro de Messi nos tempos de Barcelona, Neymar se emocionou ao comentar sobre sua relação com o craque argentino do time catalão. Em entrevista à TV Globo, o astro do Paris Saint-Germain disse que Messi foi “muito especial” para ele.

Neymar foi indagado sobre os possíveis pedidos de Messi pelo seu retorno ao Barcelona. Os dois, segundo o brasileiro, mantinham uma ótima relação. No entanto, o craque escolheu deixar o Barcelona e aceitar a proposta do Paris Saint-Germain, em 2017, a fim de tentar ser mais protagonista e não ficar à sombra de Messi.

“Leo foi um cara muito especial para mim no Barcelona, conto essa história para todo mundo. No momento que mais precisei de suporte, o dono do time, o melhor do mundo, chegou e me deu a mão. Falou: ‘vem cá, estou aqui para te ajudar'”, contou Neymar, levemente emocionado.

Em tratamento de uma lesão no quinto metatarso do pé direito, Neymar é desfalque certo na convocação da seleção brasileira para os amistosos no final de março contra Panamá e República Checa, os últimos antes do anúncio da lista de jogadores chamados por Tite para a Copa América.

A expectativa é para que o seu retorno aos gramados ocorra em abril, antes, portanto, do fim da temporada europeia e também da disputa do torneio continental no Brasil.