Neymar nega obsessão por prêmio da Fifa

Visto há anos como o principal jogador brasileiro em condições de ser eleito o melhor do mundo, algo que não acontece para o futebol do País desde 2007, quando Kaká ganhou a premiação da Fifa, Neymar assegurou que receber o prêmio não é uma obsessão. O atacante do Paris Saint-Germain lembrou que vários craques renomados não ganharam a honraria.

Os anos em que Neymar esteve mais próximo do prêmio foram em 2015 e 2017, quando foi o terceiro colocado na premiação distribuída pela Fifa, mas sem conseguir superar Cristiano Ronaldo e Messi, que vinham dominando s premiação até a sua última edição em 2018, quando ficou com o croata Luka Modric. E ao negar que o prêmio, hoje denominado “The Best” pela Fifa, seja o seu principal objetivo na carreira, assegurou que a sua grande meta é vencer uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Foto: Globoesporte / Reprodução

“No quesito craque, até gênios não ganharam a Bola de Ouro, né? Acho que não precisa ter o rótulo de Bola de Ouro para ser craque. É algo que, se não acontecer, não vai ser o fim do mundo para mim, não vai apagar as coisas que já fiz na minha carreira, nem o que venha a fazer. É um prêmio importante para qualquer jogador de futebol, um prêmio que todo mundo sonha em vencer, mas não é algo que tire o meu sono. Mais do que tudo, eu já falei, o que eu quero mais do que tudo é a Copa do Mundo. Isso, sim, é algo que eu sonho todos os dias”, disse Neymar, em entrevista à TV Globo.

Desde 2017 no Paris Saint-Germain, Neymar nunca conseguiu se livrar das especulações sobre a possibilidade de retornar ao futebol espanhol, mas para o Real Madrid. Na entrevista, reconheceu que um possível interesse do clube madrilenho mexeria com ele, pela grandiosidade do time, mas avisou que já realizou seu sonho específico de atuar por uma equipe, o Barcelona.

“O Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo. Qualquer jogador que o Real Madrid viesse atrás se sentiria atraído de jogar ali. Hoje eu me sinto muito feliz aqui no Paris, estou muito bem aqui. Mas o futuro ninguém sabe. Meu sonho que realizei e todo mundo sabe, meu objetivo era jogar no Barcelona. Meu sonho sempre foi esse, algo que falei desde pequenininho e consegui realizar. Eu estou realizado”, comentou.

No PSG, Neymar tem a companhia de Mbappé, campeão mundial pela seleção francesa e já considerado um dos melhores jogadores da atualidade, mesmo tendo apenas 20 anos. O brasileiro exaltou a amizade com o companheiro, avaliou que ele será um dos grandes nomes da história do futebol e negou que exista qualquer concorrência por protagonismo entre eles. E comparou a relação que possui com o francês com a que tinha com Messi no Barcelona.

“Eu chamo ele de ‘Golden Boy’, é um menino por quem eu tenho um carinho muito especial, que vai se tornar um dos melhores jogadores da história do futebol, e eu tento ajudá-lo da melhor maneira possível. A gente tem essa parceria, como que eu tinha com o Leo também, quando eu cheguei a concorrer à Bola de Ouro com o Messi”, disse.

VIDA PESSOAL – Na entrevista, Neymar, sempre muito ativo nas redes sociais, foi questionado sobre possíveis interferências da sua vida extracampo no seu desempenho em campo. Ele avisou que não vai deixar de sair à noite por críticas ao seu comportamento, mas também assegurou que se cuida para estar bem nos jogos, ainda mais porque jogar futebol é o que mais ama fazer.

“O que posto é minha vida pessoal. Sou um cara que me cuido, sei o momento certo de sair. Se eu quiser ir para alguma balada, eu vou, só tenho que saber o que vou fazer no dia seguinte. Agora, se eu tiver um jogo no dia seguinte, é óbvio que não vou sair. Eu jogo futebol, amo fazer aquilo. Então, a todo momento que vou fazer aquilo, tenho que estar bem preparado”, disse.

Neymar também declarou o amor ao seu pai, Neymar da Silva Santos. O atacante da seleção brasileira chorou ao falar dele, definido com alguém “chato”, mas bom de se escutar por causa de seus conselhos para a vida.

“A gente brinca aqui em casa que ele é chato, mas é um chato que vale a pena escutar. A gente fala que ele é muito chato, que ele entende de tudo. Que é mecânico, engenheiro, é médico às vezes. O choro é de alegria, de orgulho”, declarou.