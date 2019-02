Neymar evita polêmica sobre melhor brasileiro pós-Pelé: ‘Não faz sentido’

Neymar se esquivou de polêmicas e afirmou, em vídeo divulgado nesta quinta-feira, que não se considera o melhor jogador brasileiro da era pós-Pelé. Para o atacante do Paris Saint-Germain e da seleção, a escolha do melhor depois do Rei do Futebol “não faz sentido”. “Cada um foi importante em algum momento”, declarou.

A polêmica surgiu quando a revista Placar afirmou em sua última capa que Neymar é o melhor jogador brasileiro depois de Pelé. A discussão ganhou as redes sociais e os programas de debate nos canais esportivos.

“Não vou colocar um primeiro (melhor) jogador brasileiro pós-Pelé. Para mim, todos são importantes. Cada um fez a sua história, cada um jogou de uma maneira diferente e cada um foi importante em algum momento”, disse Neymar, em vídeo divulgado pelo DAZN, serviço de transmissão de jogos por streaming (internet).

Para o atacante, é difícil escolher apenas um nome como o melhor depois de Pelé. “Tem nomes que sempre vão ficar marcados no mundo do futebol, como Ronaldo Fenômeno, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Zico. Enfim, se ficar falando aqui… ainda tem o Rivaldo. Todos são jogadores que tiveram a sua importância. Então é difícil eleger apenas um. Temos o próprio Roberto Carlos, que nem sequer foi atacante, mas foi um jogador com uma grande história. Esse negócio de melhor jogador brasileiro pós-Pelé é algo que não faz sentido para mim.”

Neymar, contudo, admitiu que poderia ser incluído nesta lista de nomes no futuro. “Pode ser que sim, pode ser que eu esteja entre eles. Modéstia à parte, venho fazendo a minha história, venho criando o que quero para mim. Tenho números que podem me colocar ali com eles, mas, como falei antes, cada um tem a sua importância”, disse o atacante, que tem no currículo um título de Copa Libertadores e uma taça da Liga dos Campeões da Europa.

“Estou fazendo a minha história, ainda tenho 27 anos. Tenho alguns anos a mais de carreira. Óbvio que já fiz coisas grandes, e quero fazer muito mais. Mas respeito muito quem já fez a sua história, respeito todos os jogadores que passaram pela seleção brasileira. Todos são espelhos, todos são ídolos e todos são importantes”, declarou.