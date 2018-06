Neymar desabafa após vitória e choro na Copa

Neymar usou as redes sociais para desabafar após a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Costa Rica, nesta sexta-feira, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. No Instagram, o atacante atacou os críticos e usou até um palavrão para destacar a atuação da seleção.

Após o jogo, Neymar foi ao chão no meio do gramado da Arena Zenit e começou a chorar. O jogador escondeu o rosto com as duas mãos e, na sequência, foi consolado pelos demais jogadores da seleção.

O atacante do Paris Saint-Germain mostrou-se bastante irritado durante praticamente todo o jogo e chegou a levar um cartão amarelo após dar um soco na bola ao reclamar com o juiz. Com a advertência, Neymar está pendurado e, se levar mais uma cartão contra Sérvia, quarta-feira, na última rodada da fase de grupo, terá de cumprir suspensão nas oitavas de final caso o Brasil se classifique.

Após o jogo, o zagueiro Thiago Silva disse que conversou com Neymar, seu companheiro de clube no PSG e deu um conselho para o atacante. “Acho que tem de desabafar. Ele tirou um grande peso das costas. Para o terceiro jogo, vai estar mais tranquilo. (Chorar) faz bem. Falei para ele: ‘Chora mesmo, só você sabe o que passou para estar aqui nesta Copa’.”