Neymar admite que sentiu dores no pé, mas garante “estar inteiro” para o 2º jogo

Caçado em campo pelos jogadores da Suíça na estreia da Copa do Mundo da Rússia, Neymar admitiu que sentiu dores na perna e pé direitos durante a partida deste domingo, em Rostov, mas garantiu depois que já tinha passado. Ele levou várias vezes a mão ao pé operado, no entanto garantiu que “está inteiro” e não terá problema para o confronto desta sexta-feira contra a Costa Rica.

“Senti dores na perna direita, mas é normal da pancada que eu tomei no jogo. Dói, dói, depois que esfria dói um pouco, mas já passou”, disse Neymar.

Ele foi examinado pelo médico chefe da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que garantiu estar tudo bem. “Não tem nenhum problema, existe uma questão de retorno, recuperar a confiança, mas não existe nenhum problema. A pancada foi no tornozelo, não no pé. Não foi no mesmo local. Não há preocupação com ele. Nada de diferente”, garantiu.

O médico ressaltou que Neymar, clinicamente, precisa ser encarado como qualquer jogador do grupo da seleção brasileira e que do ponto de vista médico ele está totalmente recuperado da fratura.

Neymar preocupava a comissão técnica a cada falta violenta que sofria, por causa da fratura no quinto metatarso do pé direito que sofreu no final de fevereiro e que o tirou dos gramados por pouco mais de três meses.

O atacante, que teve uma atuação apenas discreta contra os suíços, disse ter percebido que Miranda sofreu falta no lance do empate do adversário, mas que não cabe a ele decidir isso e sim aos árbitros, inclusive os que atuam com o árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês). “Achei falta. Passou o replay enquanto eles comemoravam o gol e acabaram não revendo. Mas tem quatro profissionais vendo ali, como disseram em uma reunião com a gente, falaram disso. São quatro profissionais trabalhando para isso. Só temos que jogar futebol, não tem que se preocupar com eles. Se não fizeram o trabalho deles, problema deles”, entendeu o craque.

Na partida deste domingo, Neymar sofreu 10 das 19 faltas cometidas pelos suíços. Ele disse que vai tentar evitar a irritação sempre que for perseguido dessa maneira. “Só tenho que tentar jogar futebol. Quanto ao juiz, vai ser normal. Já vem sendo. A troca de jogadores para fazer a falta. Se a arbitragem não prestar atenção, é uma coisa ruim para o futebol”.

O jogador do Paris Saint-Germain entende que a seleção brasileira fez uma boa estreia, apesar do resultado não ter sido o desejado, e que individualmente ele se saiu bem diante a forte, e violenta, marcação adversária. Neymar tem certeza de que a produção da equipe vai crescer com o decorrer da competição.

Desde que voltou ao futebol, no amistoso contra a Croácia em Liverpool, Neymar fez neste domingo a sua primeira partida completa. Contra os croatas ele atuou no segundo tempo e no jogo contra a Áustria ficou em campo por 83 minutos.

O técnico Tite disse que pela previsão da comissão técnica, Neymar só vai estar totalmente 100% para as oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante, porém, garante estar se sentindo cada vez mais à vontade em campo.