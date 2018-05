Neuer atua bem em jogo-treino com a seleção sub-20 e dá novo passo para ir à Copa

O goleiro Manuel Neuer deu um novo passo importante para se garantir na Copa do Mundo da Rússia, que começa no próximo dia 14 de junho, ao participar sem problemas e com bom boas defesas de um jogo-treino no qual atuou como titular da seleção sub-20 da Alemanha contra a equipe principal do país nesta quarta-feira, em Eppan, na Itália, onde os comandados de Joachim Löw realizam a atual fase de preparação ao Mundial.

Capitão do time que faturou o tetracampeonato mundial na Copa realizada há quatro anos, no Brasil, Neuer está sem disputar uma partida oficial desde setembro de 2017, devido a uma fratura no pé esquerdo, mas foi incluído em uma lista prévia de 27 convocados de Löw para a grande competição em solo russo.

O técnico tem até a próxima segunda-feira, prazo estabelecido pela Fifa, para confirmar os 23 nomes da convocação final para a Copa de 2018, sendo que na listagem anterior que divulgou o comandante também chamou outros três goleiros: Marc-Andre ter Stegen, do Barcelona, Bernd Leno, do Bayer Leverkusen, e Kevin Trapp, do Paris Saint-Germain. Se Neur for confirmado no Mundial, um destes nomes será descartado por Löw do grande torneio.

Neste jogo-treino realizado nesta quarta, Neuer só levou dois gols atuando como titular da seleção sub-20 alemã, derrotada pelo time principal do país por 2 a 0 com gols de Thomas Müller, em cobrança de pênalti, e Julian Draxler. E o desempenho do jogador foi elogiado por Thomas Schneider, assistente-técnico de Löw, em entrevista concedida ao site da Federação Alemã de Futebol após o confronto de preparação.

“Manu jogou 70 minutos no gol pela equipe sub-20 e fez algumas defesas muito boas. A ideia era expô-lo a uma situação na qual ele precisaria manter sua concentração por um longo tempo. Eu não posso dizer se ele estará no avião que vai para a Rússia, mas este foi definitivamente um passo. E se tudo continuar correndo bem, ele deverá jogar contra a Áustria no sábado”, afirmou Schneider, se referindo ao amistoso que a seleção alemã fará em Klagenfurt, cidade austríaca que abrigará esta partida preparatória.

O próprio Löw já havia exibido, na semana passada, empolgação com a forma de Neuer ao observar as participações do jogador nas atividades em campo durante o período inicial de treinos em Eppan. E, caso seja confirmado na lista final de 23 convocados, o ídolo do Bayern de Munique também deverá atuar como titular da Alemanha no Mundial.

A boa condição de Neuer também foi atestada nesta quarta-feira pelo preparador de goleiros da seleção alemã, Andreas Köpke, que destacou: “Não vejo nada que o impeça de jogar no sábado”. Assim, o astro tem tudo para garantir sua presença na Copa.

Após encarar os austríacos, a Alemanha fará novo amistoso no dia 8 de junho, contra a Arábia Saudita. Na Rússia, a estreia no Mundial será contra o México, no dia 17, em Moscou, pelo Grupo F da competição. Os outros jogos dos alemães pela primeira fase do torneio vão ser contra a Suécia, no dia 23, e Coreia do Sul, no dia 27.