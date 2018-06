Nenê pede duas vitórias para São Paulo recuperar pontos perdidos em casa

De volta à disposição do técnico Diego Aguirre depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o meia Nenê quer que o São Paulo foque em obter duas vitórias nas duas últimas rodadas do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. No sábado, o São Paulo joga fora contra o Atlético-PR e na terça vai receber o Vitória em casa.

“Queremos retomar o caminho das vitórias”, diz o jogador. “Temos que somar os seis pontos nestes próximos dois jogos, porque perdemos pontos em casa contra o Internacional. Nossa meta é ficar entre os líderes do Brasileiro antes desta pausa para a Copa do Mundo.”

O jogador pede concentração para o time enfrentar os paranaenses na Arena da Baixada, onde o São Paulo jamais ganhou. “Não podemos deixar de fazer o nosso jogo. Em casa, eles têm muita confiança, então temos que entrar concentrados, porque em um minuto eles podem aproveitar. Vamos focados os 90 minutos para fazer o nosso melhor e, assim, não deixar o Atlético controlar as ações do jogo.”

Nenê lamentou o fato de ter ficado de fora do time diante do Inter. Foi o primeiro jogo sob o comando de Diego Aguirre que o atleta não participou. Ele diz ter aproveitado o tempo para se recuperar e estar revigorado.

“Claro que eu não queria desfalcar o time, mas deu para trabalhar algumas coisas neste período para voltar bem. Foi importante, porque com a maratona de jogos estava apertado para me recuperar bem fisicamente.”