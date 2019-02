Negócio emperra e Corinthians desiste de contratar Lucão, zagueiro do São Paulo

Menos de uma semana depois de o negócio chegar a ser dado como certo pelos dois clubes envolvidos, o Corinthians desistiu da contratação do zagueiro Lucão, que pertence ao São Paulo, mas estava emprestado ao Estoril, de Portugal.

Inicialmente, a negociação apontava que o jogador de 22 anos assinaria um vínculo de duas temporadas com o time alvinegro, mas o acordo acabou emperrando. Pesou para isso também o fato de o Corinthians ter acertado a contratação do zagueiro uruguaio Bruno Méndez, em acordo confirmado como encaminhado pelo Montevideo Wanderers, clube do atleta de 19 anos, também na semana passada.

As diretorias de Corinthians e São Paulo confirmaram nesta terça-feira que a transferência de Lucão para a equipe do Parque São Jorge não deverá mais ocorrer, mas não forneceram detalhes sobre os motivos para a negociação não ser concluída, como antes se previa que iria acontecer.

Entretanto, entre os fatos que pesaram para que a transação não fosse selada está o de que Lucão não disputa uma partida oficial desde 3 de março de 2018, quando o Estoril foi goleado pelo Braga por 6 a 0, pelo Campeonato Português. Para completar, em agosto do ano passado, já de volta ao São Paulo, ele foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo.

O fator financeiro também foi importante, pois o Corinthians já deverá desembolsar cerca de R$ 11 milhões para contratar Bruno Méndez, atual capitão da seleção uruguaia sub-20. Fora isso, o atual elenco corintiano conta com vários outros zagueiros, entre os quais o também recém-contratado Manoel. Os outros são Henrique, Léo Santos, Marllon e Pedro Henrique.