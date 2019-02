Náutico cede empate ao Imperatriz, mas avança na Copa do Brasil

O Náutico carimbou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao empatar com o Imperatriz pelo placar de 1 a 1, em partida realizada no Estádio Frei Epifânio, na cidade de Imperatriz (MA), na noite desta terça-feira. André Krobel abriu o placar para o time pernambucano e Daniel Barros, de pênalti, deixou tudo igual aos 47 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Náutico pode protagonizar um clássico pernambucano logo na segunda fase do torneio. Isso porque, tem chance de pegar o Santa Cruz, caso o time elimine o Sinop, nesta quinta-feira, no Mato Grosso.

Mesmo jogando fora de casa, o Náutico comandou as ações e criou as principais chances de gol. Logo aos sete minutos, Robinho fez fila na defesa adversária e acionou Luiz Henrique. Ele cruzou na medida para Wallace Pernambucano cabecear rente à trave de Jean. Diego, de bicicleta, criou outra oportunidade para o time pernambucano, mas chutou para fora.

Foi na bola parada que o Náutico conseguiu furar o bloqueio do Imperatriz. Em cobrança de falta de André Krobel, a bola bateu no morrinho artilheiro e enganou o goleiro Jean, que nada pôde fazer, aos 46 minutos, excluindo qualquer possibilidade de o Imperatriz buscar a reação ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, o Náutico apostou na velocidade para superar a marcação do Imperatriz. Aos oito minutos, Luiz Henrique colocou Jorge Henrique para correr. O ex-atacante do Corinthians avançou com perigo e chutou pela linha de fundo.

Em vantagem, o time pernambucano começou a administrar o jogo e apenas deixou o tempo correr. Sem esboçar a reação, o Imperatriz pouco ameaçou o goleiro Bruno. Com isso, os torcedores acabaram deixando o estádio mais cedo, até porque uma forte chuva caiu na cidade nos minutos finais da etapa complementar.

Antes do apito final, porém, o Imperatriz encontrou força para diminuir, mas não para evitar a eliminação. Aos 47 minutos, Lucas foi derrubado dentro da área por Suelinton. Daniel Barros foi para a cobrança do pênalti e empatou, mas já era tarde para evitar a eliminação.