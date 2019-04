Napoli só empata com o Genoa, mas evita título antecipado da Juventus no Italiano

Mesmo jogando em casa e com um jogador a mais desde a metade do primeiro tempo, o Napoli não conseguiu vencer o Genoa neste domingo, empatando em 1 a 1. O resultado, porém, foi suficiente para impedir que a Juventus se consagrasse octacampeã consecutiva com sete rodadas de antecedência no Campeonato Italiano. A líder tem 84 pontos, 20 a mais que o time napolitano, segundo colocado.

Para conquistar o título italiano, o Napoli precisa vencer todos os seus jogos e torcer para que a Juventus perca todos os seus compromissos. Assim, a líder necessita de apenas de um empate para garantir o troféu na próxima rodada, na qual visitará o SPAL, no sábado.

Caso fique na igualdade contra o time de Ferrara, a equipe de Turim chegará a 85 pontos. Esta é a pontuação que o Napoli alcançará se vencer todos os jogos restantes. O próximo é contra o lanterna Chievo, fora, no sábado. Entretanto, como o critério de desempate é o confronto direto, o clube de Turim já garantiria a conquista se empatar com a SPAL, já que venceu os napolitanos nos dois turnos.

Na partida deste domingo contra o Genoa, os napolitanos não souberam aproveitar o apoio do torcida no estádio San Paolo, apesar da pressão inicial que rendeu cinco chutes a gol nos primeiros 10 minutos. Os comandados de Carlo Ancelotti também não tiraram proveito da superioridade numérica, já que Stefano Sturaro foi expulso aos 28 da etapa inicial, após entrada dura no volante Allan, da seleção brasileira.

O Napoli até abriu o placar logo após a expulsão, aos 34, com Dries Mertens. O atacante belga recebeu na entrada da área e bateu no canto, fazendo 1 a 0. A vantagem, porém, não duraria nem até o intervalo: nos acréscimos do primeiro tempo, o Genoa conseguiu o empate após belo chute de primeiro do meia sérvio Darko Lazovic.

Na metade complementar, o Napoli veio determinado a vencer o jogo. Os poloneses Piotr Zielinski e Arek Milik tiveram grandes oportunidades, mas não foram capazes de superar o goleiro adversário e a falta de pontaria. Andrei Radu, arqueiro romeno do Genoa, foi um dos destaques da partida.

Além do campeonato nacional, o Napoli está na disputa da Liga Europa, que vai para a fase de quartas de final nesta semana. Na quinta-feira, os napolitanos vão a Londres para enfrentar o Arsenal no jogo de ida. A volta é na outra quinta, dia 18, em Nápoles.