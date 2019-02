Napoli se recupera de eliminação na Copa da Itália e bate a Sampdoria por 3 a 0

O Napoli se recuperou rápido da eliminação nas quartas de final da Copa da Itália no meio de semana. Neste sábado, no estádio San Paolo, em Nápoles, ganhou com autoridade a Sampdoria por 3 a 0, pela 22.ª rodada do Campeonato Italiano, deixando para trás a derrota para o Milan por 2 a 0, na última terça-feira, no estádio San Siro, em Milão.

Com a vitória, o Napoli segue tranquilo na segunda colocação do campeonato. Tem agora 51 pontos e diminuiu para oito a desvantagem em relação à Juventus, que ainda entrará em campo neste sábado contra o Parma, em Turim. Para a Internazionale, em terceiro lugar, a distância é de 11 pontos, sendo que o time de Milão jogará neste domingo contra o Bologna, em Milão.

Já a Sampdoria perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O time de Gênova segue na sexta colocação com 33 pontos – atrás de Milan, em quarto com 35, e Roma, em quinto com 34. Os dois se enfrentam neste domingo, no estádio Olímpico, em Roma.

No primeiro tempo, o Napoli praticamente liquidou a partida em um intervalo de dois minutos, em duas assistências do espanhol Callejón. Aos 25, o atacante cruzou rasteiro da ponta direita e o centroavante Milik completou para as redes. No minuto seguinte, o passe foi para o italiano Insigne, que, dentro da área, fez o giro e chutou no canto direito do goleiro Audero.

Depois do intervalo, o Napoli tratou de administrar o resultado. O goleiro Meret pouco trabalhou e o placar foi fechado nos minutos finais. Aos 42, o volante polonês Zielinski chutou da entrada da área e o zagueiro Andersen colocou a mão na bola. Na cobrança do pênalti, o centroavante Verdi fez o terceiro gol napolitano.

Em outro jogo deste sábado, Empoli e Chievo Verona ficaram no empate por 2 a 2, em Empoli. O resultado contra o lanterna deixou o time da casa na 16.ª colocação com 18 pontos, quatro a mais que o Bologna, que abre a zona de rebaixamento. A equipe de Verona está em 20.º e último lugar, com nove.