Napoli empata sem gols contra Torino e vê líder Juventus cada vez mais distante

O inédito octacampeonato da Juventus na Itália está cada vez mais perto. Pela segunda rodada consecutiva, a equipe de Turim aumentou a sua já grande vantagem na liderança em relação ao segundo colocado Napoli, que neste domingo ficou no empate sem gols contra o Torino, no estádio San Paolo, em Nápoles. Após 24 jornadas, o time de Cristiano Ronaldo, que na última sexta-feira bateu o Frosinone por 3 a 0, tem agora 13 pontos a mais que os napolitanos.

Não foi por falta de chances que o Napoli terminou mais uma partida pelo Campeonato Italiano no empate por 0 a 0 – na semana passada, esse foi o placar contra a Fiorentina, em Florença. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti dominou as ações do jogo e teve 17 oportunidades de gol – sendo nove na direção da meta defendida pelo goleiro Sirigu.

O problema para o Napoli é que o seu ataque não tem funcionado nas últimas rodadas. Nem mesmo com o rodízio promovido por Carlo Ancelotti entre os italianos Lorenzo Insigne e Simone Verdi, o espanhol José Maria Callejón, o belga Dries Mertens e o polonês Arek Milik.

No lado do Torino, o técnico Walter Mazzarri, que comandou o Napoli entre 2009 e 2013, apostou nos contra-ataques e quase teve sucesso em investidas do centroavante Andrea Belotti e do atacante Ola Aina. Ainda na briga por vaga na próxima edição da Liga Europa, o time de Turim está na nona colocação com 35 pontos, três a menos que a Atalanta – em sexto lugar, o último com vaga na competição continental.

Nesta quinta-feira, o Napoli volta as suas atenções para a fase eliminatória – que antecede as oitavas de final – da Liga Europa. Depois de bater o Zurique por 3 a 1 fora de casa, recebe o clube da Suíça em Nápoles. No Campeonato Italiano, visita o Parma no domingo. Um dia antes, o Torino recebe a Atalanta.