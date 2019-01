Napoli derrota a Lazio e diminui para 6 a desvantagem para a líder Juventus

O Napoli iniciou neste domingo o segundo turno do Campeonato Italiano da mesma fora que terminou o primeiro: perseguindo a líder Juventus. No estádio San Paolo, em Nápoles, pela 20.ª rodada, o time da casa derrotou a Lazio por 2 a 1 e diminuiu para seis pontos a vantagem que a equipe de Turim na liderança. Tem agora 47 contra 53 de Cristiano Ronaldo e companhia, que jogam nesta segunda-feira em casa contra o lanterna Chievo Verona.

Se ficou mais perto da Juventus, o resultado positivo neste domingo também ajudou a abrir distância para os rivais abaixo na tabela de classificação. Como a Internazionale só empatou na rodada, a diferença para a terceira colocada aumentou para sete pontos. E a Lazio, em quinto lugar e a primeira fora da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, está 15 pontos atrás.

Em campo, o Napoli não teve o atacante italiano Lorenzo Insigne, que cumpriu suspensão, mas contou com outros dois jogadores do ataque para vencer. O espanhol José María Callejón e o polonês Arek Milik, em cobrança de falta, marcaram ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, a Lazio diminuiu com o centroavante Ciro Immobile, mas a expulsão de Acerbi colocou tudo a perder na tentativa de reação da equipe de Roma.

Quem mais se destacou individualmente na rodada foi o centroavante colombiano Duván Zapata, autor de quatro gols na goleada da Atalanta sobre o Frosinone por 5 a 0, mesmo fora de casa. Com o resultado, o time de Bérgamo subiu para a sexta colocação, com 31 pontos. Tem a mesma pontuação do Milan, que jogará nesta segunda-feira contra o Genoa, em Gênova.

Outro jogo com muitos gols aconteceu no estádio Artemio Francchi, em Florença, onde Fiorentina e Sampdoria empataram por 3 a 3. Os centroavantes Luis Muriel, pelos mandantes, e Fabio Quagliarella, pelos visitantes, brilharam com dois gols cada.

Na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, o Bologna visitou o rival SPAL e ficou no empate por 1 a 1. Tem agora 14 pontos, contra 17 do Empoli, que é o primeiro fora da degola. Neste domingo, o time da região da Toscana conseguiu um 2 a 2 contra o Cagliari, na Sardenha.