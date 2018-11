‘Não sou ultrapassado’, diz Felipão após título do Palmeiras

Na entrevista que deu após o jogo com o Vasco, o técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, procurou dividir os méritos da conquista do Campeonato Brasileiro com seu grupo de jogadores. Ele negou que o título nacional, assegurado com o triunfo por 1 a 0 em São Januário, sirva como uma espécie de resposta aos críticos que lembram a derrota da seleção por 7 a 1 na Copa de 2014, diante da Alemanha, quando ele era o técnico da equipe nacional.

“Não, não precisava disso (resposta) não. Quando a gente terminou o campeonato mundial a gente sabia, sabe que um resultado daqueles marca nossa vida e da seleção”, disse Scolari. “As pessoas pensam ou imaginam que aquilo vai ficar marcado pro resto da minha vida. Não vai ficar.”

Felipão afirmou ainda que não se incomoda com os que o chamam de ultrapassado. “Não sou ultrapassado. Não sou o melhor, não sou o pior, eu sou um bom técnico, tenho métodos iguais aos outros. Mas só que, quando vejo as pessoas comentando que o método de treinamento é ultrapassado… Primeiro lugar que desde que estou no Palmeiras ninguém assiste meus treinamentos. Mas eu fico ouvindo e deixo falar”, comentou.

O treinador também comentou sobre como o Palmeiras mudou a partir de sua chegada à equipe, na reta final do primeiro turno do Brasileirão. “Eu diria que uma palavra um pouco mais forte no vestiário, uma cobrança mais incisiva em alguns detalhes, um trabalho bem feito pelas pessoas que trabalham a parte física, técnica e de fisiologia do Palmeiras.”

Felipão disse ainda que o grupo precisou entender que era preciso “cumprir ordens”. E, nesse momento, fez referência ao presidente eleito Jair Bolsonaro. “Precisava da vontade deles (dos jogadores), da determinação em cumprir ordens. E cumprir ordens a gente trilha caminhos muito bons. Espero que nosso Brasil também cumpra ordens sob nossa nova presidência, e aí vamos trilhar um caminho melhor”, comentou o técnico campeão brasileiro.