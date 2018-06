‘Não acho que será muito difícil encarar a Argentina’, diz destaque da Nigéria

O atacante Ahmed Musa foi o grande responsável pela vitória da Nigéria sobre a Islândia, na última sexta-feira, que manteve viva a seleção na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, ao marcar os dois gols do triunfo por 2 a 0. Agora, a equipe depende apenas de si e estará na próxima fase se vencer a Argentina na terça que vem, em São Petersburgo.

Apesar do favoritismo do adversário, Musa mostrou bastante confiança no time africano. “Eu não acho que será muito difícil para mim encarar a Argentina. Nós sabemos o que temos que fazer: precisamos ganhar”, declarou em entrevista publicada neste sábado no site da Fifa.

Musa chega como esperança nigeriana para o confronto com os argentinos. O atacante, porém, faz questão de dividir os méritos com os companheiros. “Eu sou parte de um time, e de um que tenho muito orgulho. Então, quero agradecer a eles (colegas de seleção) pelo apoio.”

Com três pontos na Copa, a Nigéria está à frente de Islândia e Argentina, com um cada, e atrás apenas da já classificada Croácia. Por isso, dependendo do resultado do duelo entre islandeses e croatas, até um empate contra os argentinos pode dar a vaga aos nigerianos.