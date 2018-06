Santos perde para o Inter e segue na parte de baixo da tabela

Foto: Jales Valquer / Fotoarena / Estadão Conteúdo

O Santos recebeu a equipe do Internacional na Vila Belmiro, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não conseguiu somar pontos. O Peixe marcou seu gol com Gabriel, mas não foi o suficiente para compensar os dois sofridos pelo adversário.

Santos e Internacional começaram a partida em ritmo agitado. Impulsionado pela torcida, o Peixe ditou o ritmo nos minutos iniciais, com boas oportunidades criadas por Victor Ferraz e Rodrygo. O time gaúcho tentou compensar com Fabiano, aos 13 minutos, mas o chute passou muito longe do gol de Vanderlei. Dois minutos depois, no entanto, Lucca chutou perigosamente pela esquerda e essa passou perto da meta santista.

O Peixe voltou a se impor com Gabriel, aos 20 minutos: o avançado arriscou chute de longe, mas sem causar problemas para Danilo. Poucos minutos depois, Rodrygo causou susto nos gaúchos: o Rayo passou por dois defensores colorados mas, na hora da finalização, acabou desarmado. Aos 31 minutos, no entanto, a arbitragem assinalou infração cometida por Renato dentro da grande área. Na cobrança, Leandro Damião abriu o placar para o adversário. Poucos minutos depois Sasha entrou na área e finalizou na trave, quase empatando o certame.

Assim como nos minutos iniciais, na segunda etapa o Peixe novamente começou pressionando o adversário. E desta vez a pressão deu resultado: Diego Pituca, novamente em boa atuação, entrou na área e foi derrubado por Rodrigo Moledo. Gabriel assumiu a responsabilidade, foi para a cobrança e, de canhota, deslocou o goleiro colorado e empatou a partida na Vila Belmiro. Quatro minutos depois, no entanto, Lucca cobrou falta pela esquerda e Cuesta apareceu para recolocar sua equipe na frente. O alvinegro pressionou o adversário em busca do empate, mas, com um a menos, não conseguiu reverter a desvantagem.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 2 Internacional

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

Data: domingo, 10 de junho de 2018;

Horário: 19h (de Brasília);

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães;

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho;

Cartões Amarelos: Edenilson (INT), Pottker (INT), Rossi (INT), Patrick (INT), Rodrigo Dourado (INT), Pituca (SAN), Jean Mota (SAN), Bruno Henrique (SAN);

Cartão Vermelho: Lucas Veríssimo (SAN)

Gols: Leandro Damião (32′ 1ºT), Gabriel (3′ 2ºT), Cuesta (7′ 2ºT);

SANTOS FC: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Dodô, Renato, Diego Pituca, Jean Mota (Bruno Henrique), Rodrygo, Gabriel (Gustavo Henrique), Eduardo Sasha (Léo Cittadini). Técnico: Jair Ventura.

Internacional: Danilo Fernandes (Daniel), Fabiano, Rodrigo Moledo, Cuesta, Iago, Edenílson, Rodrigo Dourado, Pottker, Patrick, Lucca (Nico Lopez), Leandro Damião (Rossi). Técnico: Odair Hellmann.