Na véspera do Gre-Nal, Geromel deixa treino do Grêmio mais cedo

O zagueiro Pedro Geromel pode ter se tornado um problema para o técnico Renato Gaúcho escalar o Grêmio no clássico diante do Internacional, domingo, na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. O jogador deixou mais cedo a atividade que fechou a preparação para o duelo, neste sábado, no CT Presidente Luiz Carvalho.

Como na sexta, o técnico Renato Gaúcho fechou a maior parte da atividade à imprensa, ampliando o mistério para o Gre-Nal. Quando os portões foram abertos, os jogadores já realizavam um treino recreativo. Minutos depois, Geromel deixou o campo, acompanhado da equipe médica.

A assessoria do Grêmio apressou-se em dizer que o jogador não deve ser desfalque para o clássico. Caso não tenha condições de atuar, a tendência é que Paulo Miranda forme a dupla de zaga com Kannemann.

Os laterais Léo Moura e Galhardo, contundidos, mais uma vez ficaram de fora do treino deste sábado. O volante Michel e o atacante Marinho, que sentiram fortes cãibras na derrota de terça-feira para o Libertad, pela Libertadores, trabalharam normalmente e estarão à disposição.

Resta saber se Renato realizará mudanças, como chegou a ser pedido por parte da torcida, ou apostará na manutenção de seus titulares. O técnico deve levar o Grêmio a campo com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel (Paulo Miranda), Kannemann e Cortez; Michel, Maicon, Marinho, Luan e Everton; Felipe Vizeu (Diego Tardelli).