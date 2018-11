Na torcida por tropeços, Palmeiras pode ser campeão nesta quarta

O Palmeiras pode ser campeão nacional na próxima rodada do Brasileirão. Para conseguir garantir a taça já na 36ª rodada, na qual encara o América-MG, quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, precisará contar com uma combinação de resultados que não é das mais complicadas, mas o time alviverde não depende apenas de si para ficar com o título já no meio da semana. É preciso torcer também contra Flamengo e Internacional.

Foto: Cesar Greco - Ag. Palmeiras - Divulgação

A reportagem do Estado explica o que precisa acontecer para os comandados de Luiz Felipe Scolari atingirem uma pontuação em que não serão alcançados por ninguém. O Internacional joga contra o Atlético-MG, às 19h30, na quarta-feira. Logo, o Palmeiras entrará em campo já sabendo do resultado deste duelo. O Flamengo enfrentará o Grêmio no Maracanã, às 21h45, na mesma hora do time alviverde.

Em uma das combinações possíveis, o Palmeiras será campeão se o Flamengo não vencer o Grêmio e o Internacional também não derrotar o Atlético-MG. Se Fla ou Inter vencer, o título já está adiado para uma próxima rodada.

Se o Palmeiras vencer, chega aos 74 pontos. O Flamengo também conquistando um resultado positivo, pode chegar em 75 pontos. O Inter, se bater o Atlético-MG, pode igualar os 74 pontos do time alviverde e ambos chegariam ao final da competição com 21 vitórias e a definição do título seria pelo saldo.

Se empatar, o time de Felipão chegará aos 72 pontos. Mesmo que o Flamengo seja derrotado pelo Grêmio, ainda poderia chegar aos mesmos 72 pontos e passaria o rival alviverde pelo número de vitórias (21 a 20). Se o Inter empatar com o Atlético-MG, também poderia chegar aos 72 pontos e disputaria o título pelo saldo, pois ficaria com 20 vitórias como o Palmeiras (caso o Flamengo também não atinja a marca). O clube carioca tem 21 vitórias. Se o Inter perder para o Atlético-MG, poderia chegar só aos 71 e estaria fora da briga. Por fim, se o Inter vencer na quarta, ainda pode ficar com 74 pontos.

“Vamos firmes para fazer um grande jogo em casa, onde teremos apoio da nossa torcida. Temos chance de ganhar e sermos campeões em casa. Se não formos, vamos continuar fazendo o que nos levou a essa condição”, disse o goleiro Weverton após o empate por 1 a 1 do Palmeiras com o Paraná, no último domingo, em Londrina.

O volante Bruno Henrique, por sua vez, previu outro jogo difícil contra um time que está nas últimas colocações, como aconteceu em Londrina. “Será um jogo duríssimo, contra uma equipe que briga contra o rebaixamento e dará a vida, como fez o Paraná”, ressaltou ao projetar a partida contra o América-MG.