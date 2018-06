Na parada da Copa, São Paulo vai corrigir detalhes para buscar título, diz Hudson

O São Paulo fechou na terceira posição, com 23 pontos, as 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo. Com seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, o volante Hudson quer mais. Ele afirmou que o tricolor paulista vai corrigir os detalhes nos treinos durante o Mundial da Rússia para buscar o título nacional no retorno da competição.

“Faremos os ajustes necessários durante a intertemporada e vamos com tudo para manter o embalo. Nossa equipe evoluiu bastante, está mais confiante e irá firme em busca do primeiro lugar”, disse Hudson.

A equipe do técnico Diego Aguirre igualou o desempenho de 2006, quando o São Paulo encerrou a participação antes da Copa também na terceira colocação, com 20 pontos em dez jogos. No fim do ano, conquistou o tetracampeonato brasileiro.

Em 2018, o time do Morumbi faz uma das melhores campanhas até a 12ª rodada. A última vez que esteve na parte de cima da tabela neste momento do torneio foi em 2011, na vice-liderança, com 25 pontos.

Na volta do Brasileirão, o São Paulo tem sequência dura pela frente. Os quatro primeiros jogos são contra Flamengo, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro.