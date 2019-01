Na mira do Flu, Nenê minimiza reserva e se diz comprometido com o São Paulo

Apesar da derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt na estreia na Florida Cup, um jogador do time deixou o campo com motivo para comemorar. O meia Nenê marcou o gol são-paulino na partida desta quinta-feira e foi um dos destaques do segundo tempo, quando a equipe brasileira esteve melhor do que a alemã em campo, empatou o duelo, mas acabou superada depois de um gol contra do lateral-direito Igor Vinícius. “Sempre vou dar meu melhor pelo meu clube. É uma coisa totalmente normal. Faz parte”, disse o camisa 10, ao ser questionado na saída do campo sobre a condição de “reserva”.

Em tese, a equipe escalada no primeiro tempo, sem a sua presença, é a titular neste início de temporada. “Estamos começando, o time deles está no meio da temporada. Fisicamente estão melhores, mas não desistimos, muito menos eu. O tempo todo tentamos pressionar, mas ainda estamos desorganizados. Faz parte. É o primeiro jogo, então está tudo tranquilo”, analisou o meia, alvo do Fluminense.

No ano passado, o armador mostrou publicamente em mais de uma ocasião sua insatisfação quando era preterido do time titular, então dirigido pelo uruguaio Diego Aguirre. Chegou a ser chamado de “mimado” pelo ex-coordenador de futebol do São Paulo, Ricardo Rocha, que hoje trabalha no Criciúma.

O Fluminense estuda uma maneira de conseguir a liberação de graça do atleta, que tem contrato com o São Paulo até o fim deste ano. Outro fator que pode atrapalhar os cariocas é o salário elevado de Nenê, acima do teto estipulado nas Laranjeiras.