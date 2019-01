Na mira do Corinthians, Vagner Love aciona Besiktas para rescindir contrato

O atacante Vagner Love está há sete meses sem receber salários no Besiktas. Na mira do Corinthians, o centroavante ainda tem mais um ano e meio de contrato com o clube turco, mas espera rescindir o vínculo até o final deste mês.

O empresário do jogador, Evandro Ferreira, disse em entrevista ao Estado que já acionou formalmente o Besiktas para que pague os salários atrasados e encerre o contrato do jogador. “Inicialmente estamos tentando de maneira amistosa. Se não houver acordo, acionaremos a Fifa”, informou.

O agente não deu prazo para procurar a entidade máxima do futebol. “Depende do Vagner Love. Enquanto ele tiver paciência para esperar. Mas esperamos que se resolva ainda em janeiro para que ele possa voltar a jogar o quanto antes”.

O atacante está treinando em separado do elenco e não tem sido relacionado para as partidas. A Fifa autoriza a rescisão de contrato com qualquer clube que atrase mais de três meses de salários.

Em entrevista no início da semana, o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, admitiu que está monitorando a situação de Love na Turquia. Evandro disse que conversou por duas vezes com dirigentes do clube paulista, mas que ainda não existe uma proposta formal. “Não queremos negociar com nenhum outro clube ainda”, disse.

Ele justificou a decisão lembrando uma frustrada conversa na temporada passada com o Santos. “Acertamos tudo com eles, mas chegou na hora e o Besiktas não liberou. Queremos primeiro acertar essa rescisão para depois conversar”, comentou.

Evandro informou que não há preferência por um time em especial. “O Vagner Love não tem empecilho de jogar no exterior ou no Brasil. Assim que conseguirmos a liberação, vamos começar a analisar as propostas. Só não podemos abrir mão de nada para acertar com um time. O Vagner já tem uma idade que não dá para dispensar um valor para acertar a saída”, comentou.

Vagner Love, atualmente com 34 anos, teve boa passagem pelo Corinthians em 2015, quando ajudou na conquista do título do Campeonato Brasileiro. O centroavante demorou um pouco para engrenar na temporada, mas finalizou aquele ano em alta. Love deixou o time após disputar 50 jogos e marcar 16 gols, se transferindo para o Monaco.